Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
El angoleño se retiró del campo sin mayor problema, pero cuando ya se iba a sentar en el banquillo, un aficionado azul y el central protagonizaron un momento desagradable
Tensión en el Tartiere. Corría el minuto 65 cuando Carmo, central del Real Oviedo, fue sustituido por el técnico Guillermo Almada. El angoleño se retiró del campo sin mayor problema, pero cuando ya se iba a sentar en el banquillo, un aficionado azul y el central protagonizaron un momento desagradable.
Todo sucedió cuando un hincha gritó desde la grada al central. Carmo no se lo tomó bien, y se giró en tono amenazante recriminando algo al aficionado, haciendo gestos con la mano. Almada lo serparó y los compañeros y asistentes lo agarraron para que no se sentase en el banquillo. Carmo se fue entonces al túnel de vestuarios, acompañado por Hassan, que acudió para tranquilizar a su compañero. A los pocos minutos, el central volvió al banquillo, y protagonizó una sonora pitada de todo el feudo carbayón.
Y no fue el primer incidente de esta índole que se vivió en este partido. Cuando el trencilla señaló el final del primer parcial, un aficionado comenzó a gritar a Guillermo Almada, que tampoco se quedó callado y contestó al hincha, aunque no tardó en meterse en el túnel de vestuarios. La tensión que produce la mala situación clasificatoria azul ha provocado este tipo de incidentes, indignos en un terreno de juego.
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