¿Y ahora qué? La pregunta que se hace el oviedismo, mientras el club trabaja entre la resignación y un futuro con Almada

Mientras Almada hablaba de ganar los 5 partidos que restan, Bernabeu incluido, David Costas era más directo y calificaba la salvación de "casi imposible". En realidad, las dos reflexiones son compatibles. La dureza en la carrera por la permanencia exigirá irse por encima de los 40 puntos, y eso convierte la meta en una quimera, más aún si se observa la trayectoria del equipo a lo largo de la temporada.

Lo que el oviedismo se plantea es el "¿y ahora qué?". Solo los más osados piensan que aún es posible. Cosas más raras se han visto en el fútbol sí, pero los números que se persiguen no tienen precedentes. Por eso, desde hace tiempo, en el club se trabaja en el escenario de un futuro inmediato en Segunda.

De ahí los fichajes ya cerrados de Sáenz y Youness, del Granada y del Ceuta, y el intento de firmar a Jacobo, del Córdoba. Tres incorporaciones que tendrían difícil encaje en Primera. Incluso las renovaciones de Costas y Calvo van por el mismo camino.

Y está el tema principal para planificar: el entrenador. Pachuca ya ha dejado claro que es de Almada. El entrenador parece en sintonía. Pero un mal epílogo podría afectar su imagen de cara a un curso, el que viene, que será de exigencia máxima: hacía muchos años, desde Segunda B, que el Oviedo no era tan favorito al ascenso.

El vestuario, "hundido" en palabras de Costas, apela ahora a la profesionalidad para seguir compitiendo hasta el último día, pero el actual escenario, con el descenso ya muy cerca, hará que se empiece a mirar al futuro. Recuperar la ilusión será el primer objetivo de un Grupo Pachuca en sus horas más bajas en cuanto a popularidad entre el aficionado.