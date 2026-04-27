Carmo pide disculpas y el Oviedo no le sancionará: “No hay excusa para mi comportamiento”

David Carmo protagonizó el incidente más desagradable en la derrota del Oviedo ante el Elche, 1-2, la que limita las opciones de supervivencia del club azul en Primera, solo ahora a tiro de milagro; “ganar los 5 partidos que quedan”, según los cálculos de su entrenador. El central ha expresado su lamento por lo sucedido, ha pedido disculpas y reitera su compromiso con el equipo, como ha explicado en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero disculparme por mi actitud de ayer. No hay excusa para mi comportamiento ni para mi reacción. Siempre he dado lo mejor de mí por este club y en eso es en lo único en lo que debo concentrarme”, escribió el zaguero en sus redes sociales. “El club no necesita eso ahora mismo, solo necesita respeto, compromiso y dedicación, y eso es lo que estoy dispuesto a dar hasta el final”, añadió el zaguero.

Con las disculpas públicas, el Oviedo da por cerrado el capítulo y no se plantea abrir expediente o estudiar una sanción.

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El incidente

El suceso se dio cuando un hincha gritó desde la grada al central. Carmo no se lo tomó bien, y se giró en tono amenazante recriminándole al aficionado que "se lo dijese a la cara si tenía valor", haciendo gestos con la mano, según cuentan los presentes en el suceso. Almada lo serparó y los compañeros y asistentes lo agarraron para que no se sentase en el banquillo. Carmo se fue entonces al túnel de vestuarios, acompañado por Hassan, que acudió para tranquilizar a su compañero. A los pocos minutos, el central volvió al banquillo con lágrimas en los ojos, y protagonizó una sonora pitada de todo el feudo carbayón. Hoy, horas después de los sucedido, ha llegado la reacción del central y el club da por superada esta desagradable situación.