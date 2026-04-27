La frustración se apodera de David Carmo, central del Real Oviedo: la instrahistoria del tenso momento que se vivió en el Tartiere

Tensión en el Tartiere. Corría el minuto 65 cuando Carmo, central del Real Oviedo, fue sustituido. El angoleño se retiró del campo sin mayor problema, pero cuando ya se iba a sentar en el banquillo, un aficionado azul y el central protagonizaron un momento desagradable.

Todo sucedió cuando un hincha gritó desde la grada al central. Carmo no se lo tomó bien, y se giró en tono amenazante recriminándole al aficionado que "se lo dijese a la cara si tenía valor", haciendo gestos con la mano, según cuentan aficionados que presenciaron la escena. Almada trató de calmarlo y los compañeros y asistentes lo agarraron para que el asunto no llegara a más. Carmo se fue entonces al túnel de vestuarios, acompañado por Hassan, que acudió para tranquilizar a su compañero. A los pocos minutos, el central volvió al banquillo con lágrimas en los ojos, y sufrió una sonora pitada de parte de la afición que abarrotaba el feudo carbayón. Una señora presente en la grada mandó callar al joven aficionado que protagonizó la trifulca, lo que provocó que gran parte de la grada empezase a silbar a la aficionada, según cuentan algunos testigos. No fue el primer incidente de esta índole que se vivió en este partido. Cuando el árbitro señaló el final del primer parcial, un aficionado comenzó a gritar a Guillermo Almada, que tampoco se quedó callado y contestó al hincha, aunque no tardó en meterse en el túnel de vestuarios. La tensión que produce la mala situación clasificatoria azul ha provocado este tipo de incidentes, indignos en un terreno de juego.

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"Es una situación en la que él sabe (Carmo) que se equivoca; al final paga la frustración con la gente. Es un buen chaval y creo que se ha dado cuenta. Luego salió otra vez al banquillo a sentarse con los compañeros y creo que toca lo que toca: disculparse con la gente"", dijo David Costas tras el partido.