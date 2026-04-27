El Oviedo vuelve al trabajo tras la decepción ante el Elche
El club, pendiente de los lesionados
N. A.
Hoy es el día señalado para, a partir de las 10.30 horas, empezar a dirigir la atención al choque del próximo domingo en La Cartuja ante el Betis. Tras gozar ayer de un día de descanso, el que siguió a la decepcionante derrota ante el Elche, 1-2, Almada quiere recuperar al menos el espíritu competitivo para un choque en el que el Betis llevará la vitola clara de favorito, lo que puede suponer una ligera ventaja para los azules ahora que todo parece perdido.
El interés está en saber cómo están los lesionados, en especial Luka Ilic y Álex Forés que la semana pasada dieron síntomas de mejorar en sus dolencias y que podrían ir integrándose de forma definitiva con el resto del equipo. No tiene sancionados Almada para esta jornada de Liga.
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