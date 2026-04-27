La reflexión de Aarón, al borde las lágrimas tras la derrota del Oviedo: “Esta gente se merece mucho más”
El portero mostró su opinión tras la dolorosa derrota ante el Elche en el Tartiere
O. O.
El Oviedo sufrió la derrota más dura de la temporada con el 1-2 con el que el Elche se escapó con el botín del Carlos Tartiere. Pagaron los de Almada un mal arranque de partido en el que su rival se puso al cuarto de hora con un 0-2 que abría una brecha demasiado profunda. Y aunque lo intento en el segundo acto fue imposible. Chaira acercó las cosas y el equipo insistió hasta el final pero la defensa del Elche se mantuvo firme.
Al final del partido, y con las pulsaciones aún calientes, los micrófonos de Dazn recogieron al opinión de un Aarón Escandell visiblemente afectado y al borde de las lágrimas: “Soy de sangre caliente, no puedo evitar que se me note, lo saco todo hacia fuera no me guardo nada. Estoy enfafado porque esta gente se merece mucho más, pocos equipos de la Liga tiene una afición así. Solo hay que escucharles. Esto es lo merece la pena y lucharemos por ellos”.
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