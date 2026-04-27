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La simulación de un matemático que abre una rendija al Oviedo: 62% de posibilidades de salvarse con 12 puntos más

El modelo da opciones a los azules a partir de los 8 puntos sumados

Oviedo - Elche.

Oviedo - Elche. / Eloy Alonso / EFE

O. O.

La salvación del Oviedo es un asunto “casi imposible”, como reconoció David Costas tras la dramática derrota ante el Elche. Los cálculos de Almada pasan por ganar los 5 partidos que quedan, lo que parece confirmar esta tesis. Pero también hay opciones con menos acierto.

Según un modelo aplicado en 20.000 simulaciones por cada escenario que ha elaborado el Doctor en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada Fran Martínez, el Oviedo tendría muchas posibilidades de salvarse a partir de lograr al menos 12 puntos, es decir de ganar 4 de los 5 partidos que quedan.

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Así, el modelo no le otorga ninguna posibilidad al Oviedo si no logra al menos 8 puntos. En ese caso, tiene un 0,12% de posibilidades de permanencia. Con 9 puntos, un 1,51%. Con 10, 8,4%. Con 11, 29,42%. Con 12, 62,46%. Con 13, 89,17%. Y con 15, 99,88%.

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