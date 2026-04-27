La simulación de un matemático que abre una rendija al Oviedo: 62% de posibilidades de salvarse con 12 puntos más
El modelo da opciones a los azules a partir de los 8 puntos sumados
O. O.
La salvación del Oviedo es un asunto “casi imposible”, como reconoció David Costas tras la dramática derrota ante el Elche. Los cálculos de Almada pasan por ganar los 5 partidos que quedan, lo que parece confirmar esta tesis. Pero también hay opciones con menos acierto.
Según un modelo aplicado en 20.000 simulaciones por cada escenario que ha elaborado el Doctor en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada Fran Martínez, el Oviedo tendría muchas posibilidades de salvarse a partir de lograr al menos 12 puntos, es decir de ganar 4 de los 5 partidos que quedan.
Así, el modelo no le otorga ninguna posibilidad al Oviedo si no logra al menos 8 puntos. En ese caso, tiene un 0,12% de posibilidades de permanencia. Con 9 puntos, un 1,51%. Con 10, 8,4%. Con 11, 29,42%. Con 12, 62,46%. Con 13, 89,17%. Y con 15, 99,88%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así