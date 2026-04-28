Aquí se desangró el Oviedo: repaso a las 5 citas claves en la temporada en la que los azules perdieron sus finales

Que el Oviedo tenía mala pinta se intuía desde hace meses, pero el golpetazo ha llegado quizás de la forma más inesperada. Después del mayor subidón del curso, en Balaídos, y en una doble cita en casa para las que el Tartiere se vistió de gala. La final ante el Elche (recurso ese, el de final, demasiado masticado durante el curso) salió cruz y aunque llegó en el considerado mejor momento de los azules no contradice lo visto durante la temporada.

No es la primera vez en la temporada en la que al Oviedo le tiemblan las piernas en el momento de la verdad. No es una cuestión de mentalidad, ha quedado demostrado en la etapa de Almada, sino de que no le da. Compite por encima de sus posibilidades, quizás, pero a la plantilla no le alcanza el talento para una competición tan exigente. Los errores cometidos en los despachos a la hora de configurar de la plantilla son el primer mal de una temporada decepcionante y el germen de lo que se ha visto después. Luego, vino el despido de Paunovic y la elección con efectos fatales de Carrión. Pero el inicio de todo, la construcción de la plantilla, es lo que ha venido arrastrando el equipo durante toda la temporada. Y la caída puede concretarse en cinco momentos clave.

Chaira cae ante Galán en el Osasuna-Oviedo.

El fin de Paunovic

La destitución del serbio mostró el principio de los problemas. Fue tras un 0-2 ante el Levante, comienzos de octubre, en un choque en el que el Oviedo mereció más (Chaira estrelló un balón en el poste con 0-1). Sorprendió el despido, ya que el equipo venía de conquistar Mestalla y estaba fuera del descenso, y más aún la sucesión. El fichaje de Carrión levantó un muro entre club y afición que aún resiste a día de hoy. Un error que el propio Martín Peláez ha reconocido en varias ocasiones: "Nunca debimos fichar a Carrión".

Carrión la tuvo

Ocho jornadas estuvo el catalán y fue incapaz de sumar ningún triunfo. Esos dos meses han pesado como una losa: para muchos es lo que explica la situación actual. Con Carrión, el Oviedo se quedó sin marcar en 7 de los 8 partidos. Y el día que anotó, lo hizo en tres ocasiones. Ni así ganó. El día que Carrión estuvo más cerca de ganar fue en Girona, en un choque que se puso 0-2 en la segunda mitad, que pasó luego a un 3-2 tras un desvanecimiento azul inexplicable y que acabó con un 3-3 que a la larga se vería insuficiente. De haber ganado, la etapa de Carrión podría haber sido diferente.

Polémica en Pamplona

Aunque el Oviedo es último por méritos propios, no se puede evitar en el análisis hablar de los arbitrajes. En Pamplona, 17 de enero, fue decisivo. Otra vez se había adelantado el Oviedo y de nuevo le habían empatado. Dos veces. Pero con 2-2 una mano en el área rojilla fue señalada como penalti. Quedaban 15 minutos para el final. Intervino el VAR entonces para sugerir que no había infracción, que era mano no punible. Así que el penalti fue cancelado y Osasuna anotó al final para un 3-2 dolorosísimo. De haber ganado, el Oviedo se hubiera colocado a tres puntos de los de Pamplona con el goal-average a su favor. Ahora está a 14.

Sin culminar en Anoeta

Una de las mejores actuaciones fuera, otra vez con Almada, y otro derrumbe al final. Se puso 0-2 el Oviedo en la segunda mitad de San Sebastián gracias al balón parado y a Viñas. Pudo perder y rescató un punto. Como en Girona. Otra vez las mejores intenciones no tenían el refrendo de un triunfo.

Dos rivales directos superiores

El último momento es compartido. Y reciente. En Valencia, el Levante fue muy superior a pesar del arreón azul antes del descanso. El 4-2 así lo explica. Contra el Elche fue un mal inicio el que pesó, mucho más entonados los de Sarabia. Tras este doble varapalo, al Oviedo solo le salva un milagro de los que no hay registros en la Liga. Y que supone, además, un desenlace lógico si se analiza el transcurso de la temporada con tantas oportunidades desperdiciadas y la sensación de que el equipo ha dado para más.