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¿Negocio a la vista entre Pachuca y Carlos Slim? En México se habla de un traspaso de poderes

"Tenemos que vender el control como lo prometimos", señala Jesús Martinez

Carlos Slim, Jesús Martínez (propietario del Grupo Pachuca) y Arturo Elías.

Carlos Slim, Jesús Martínez (propietario del Grupo Pachuca) y Arturo Elías. / LNE

O. O.

La venta del Club León es uno de los objetivos prioritarios para el Grupo Pachuca en la actualidad, obligado el conglomerado mexicano por las reglas de la copropiedad de la competición azteca. Sigue buscando comprador y Jesús Martínez, presidente del Grupo, aclara desde México que ni él ni su hijo tendrán peso en el futuro del conjunto mexicano.

“Siempre ha sido mi palabra, Jesús Martínez Patiño -por él- no va a tener una sola acción de León y Jesús Martínez Murguía -en referencia a su hijo- va a tener acciones él, en lo personal y será minoritario. Tenemos que vender el control como lo prometimos, estamos trabajando para llegar a ese objetivo”, comentó el también dueño del Real Oviedo.

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Desde México, el periodista mexicano Pepe Hanan, ha apuntado que el posible destino del Club León sería Carlos Slim, a través de su empresa América Móvil. Se volvería a cerrar un negocio futbolístico entre los dos grupos, después de que Carso, también de Slim, fuera el vendedor a Jesús Martínez de las acciones del Real Oviedo en el verano de 2022.

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