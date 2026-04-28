Presentado el libro que repasa la historia del Oviedo foto a foto: “Este equipo siempre vuelve”

Aunque sea un momento no especialmente brillante para el oviedismo, también hay hueco para la esperanza y para pensar en un futuro mejor. Así ha sido siempre en la historia del Real Oviedo, ya centenaria, y así lo plasma el foto periodista Santiago García en su libro «Real Oviedo: Un siglo en azul», que ayer fue presentado en el club LA NUEVA ESPAÑA ante un auditorio en el que contó con el presente y pasado de la entidad carbayona.

«No es solo un libro, es memoria, identidad y sentimiento», inició Santiago García su discurso, tras la presentación del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Joaquín Alonso. García explicó que el objetivo del libro había sido el de «contar la historia del Oviedo tal y cómo ha sido. Su vida no ha sido un camino cómodo, sino de levantarse una y otra vez». Y, después de anunciar que parte de las ventas de la obra irá a parar a la lucha contra el cáncer, explicó García que «hay que afrontar cada etapa con dignidad, tanto lo bueno como lo malo. La historia lo protagoniza sobretodo su afición».

Entre los presentes al acto, exjugadores como Vicente González-Villamil, Tomás González, Carlos Muñoz (embajador del club) además de Gloria García y Vanessa Extravís , viuda e hija de Tensi. Por parte del Oviedo, estuvieron los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral y el encargado del área social Miguel Sanz, además del citado Carlos.

«El Oviedo puede caer, pero nunca se rinde. Siempre vuelve. Mientras haya gente que sienta los colores, la historia del Oviedo seguirá escribiéndose. La historia nunca se detiene», ensalzó el fotoperiodista antes de someterse a las preguntas de algunos de los presentes.

García contó una de las fotos más especiales del libro, en la que posa con Maradona y Bango, ambos en el Sevilla, sobre el césped del Tartiere. «Maradona era mi ídolo. Como persona me decepcionó pero como jugador es el mejor de la historia junto con Messi».

Entre sus reflexiones, García instó a «limar asperezas con Berto, que es una institución en el Oviedo» e invitó a la directiva azul a mantener los símbolos tradicionales: «Los colores son el azul y el blanco, y hay que jugar con esa vestimenta».

También reclamó más minutos para Santi Cazorla antes de analizar la actualidad azul: «Yo veo al Oviedo bien. Es normal que los equipos suban y bajen, pero hay que tener un buen entrenador, ahora se les ve luchar, nos ha faltado suerte. Me alegra ver tanta juventud siguiendo los partidos, eso es importante. También la ciudad deportiva, que es fundamental para el futuro del club».