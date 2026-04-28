“Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo": la defensa a Carmo de una aficionada en el Tartiere

La imagen más comentada de la derrota del Oviedo ante el Elche en el Tartiere se produjo tras la sustitución de Carmo en la segunda parte, cuando el central, ya fuera del campo, se encaró con un aficionado en la grada. Las imágenes de Dazn muestran lo que sucedió a continuación cuando una aficionada echó en cara al seguidor que había provocado el incidente sus palabras hacia el zaguero del Oviedo.

“Tú te tendrías que haber callado. Es un jugador del Oviedo. Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo”, le explicó la veterana aficionada al joven cuando Carmo ya se había retirado al túnel de vestuarios.

Horas después del suceso, el central expresó su lamento por lo sucedido, ha pedido disculpas y reitera su compromiso con el equipo, como ha explicado en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero disculparme por mi actitud de ayer. No hay excusa para mi comportamiento ni para mi reacción. Siempre he dado lo mejor de mí por este club y en eso es en lo único en lo que debo concentrarme”, escribió el zaguero en sus redes sociales. “El club no necesita eso ahora mismo, solo necesita respeto, compromiso y dedicación, y eso es lo que estoy dispuesto a dar hasta el final”, añadió el zaguero.

Con las disculpas públicas, el Oviedo da por cerrado el capítulo y no se plantea abrir expediente o estudiar una sanción.