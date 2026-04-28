Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

“Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo": la defensa a Carmo de una aficionada en el Tartiere

Las cámaras de Dazn captaron lo que siguió al incidente con el central

Real Oviedo-Elche, en imágenes

Real Oviedo-Elche, en imágenes / Juan Plaza

O. O.

La imagen más comentada de la derrota del Oviedo ante el Elche en el Tartiere se produjo tras la sustitución de Carmo en la segunda parte, cuando el central, ya fuera del campo, se encaró con un aficionado en la grada. Las imágenes de Dazn muestran lo que sucedió a continuación cuando una aficionada echó en cara al seguidor que había provocado el incidente sus palabras hacia el zaguero del Oviedo.

“Tú te tendrías que haber callado. Es un jugador del Oviedo. Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo”, le explicó la veterana aficionada al joven cuando Carmo ya se había retirado al túnel de vestuarios.

Horas después del suceso, el central expresó su lamento por lo sucedido, ha pedido disculpas y reitera su compromiso con el equipo, como ha explicado en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Quiero disculparme por mi actitud de ayer. No hay excusa para mi comportamiento ni para mi reacción. Siempre he dado lo mejor de mí por este club y en eso es en lo único en lo que debo concentrarme”, escribió el zaguero en sus redes sociales. “El club no necesita eso ahora mismo, solo necesita respeto, compromiso y dedicación, y eso es lo que estoy dispuesto a dar hasta el final”, añadió el zaguero.

Noticias relacionadas y más

Con las disculpas públicas, el Oviedo da por cerrado el capítulo y no se plantea abrir expediente o estudiar una sanción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
  4. Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
  6. Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
  7. Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja
  8. Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así

“Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo": la defensa a Carmo de una aficionada en el Tartiere

“Tuvo un mal día como tú lo puedes tener en tu trabajo": la defensa a Carmo de una aficionada en el Tartiere

Arden tres vehículos y una nave de madrugada en la zona rural de Oviedo: la Policía investiga los hechos

Arden tres vehículos y una nave de madrugada en la zona rural de Oviedo: la Policía investiga los hechos

Roqueñí asegura que "no hay vinculación" entre el accidente de Cerredo su "gestión política como consejera"

Roqueñí asegura que "no hay vinculación" entre el accidente de Cerredo su "gestión política como consejera"

La recogida de basura orgánica en el centro de Gijón se amplía y llega con advertencia: "la recogida separada es una obligación legal"

La recogida de basura orgánica en el centro de Gijón se amplía y llega con advertencia: "la recogida separada es una obligación legal"

Gijón, con "contactos constantes" para que más empresas se instalen en La Pecuaria: "Es uno de los entornos más apetecibles para se puedan desarrollar profesionalmente"

Gijón, con "contactos constantes" para que más empresas se instalen en La Pecuaria: "Es uno de los entornos más apetecibles para se puedan desarrollar profesionalmente"

El primer concurso de carteles de la Preba de la Sidra de Oviedo ya tiene ganadora

El primer concurso de carteles de la Preba de la Sidra de Oviedo ya tiene ganadora

Radiografía de las agresiones a sanitarios en Asturias: las enfermeras, la más afectadas y los pacientes varones los que más agreden

Radiografía de las agresiones a sanitarios en Asturias: las enfermeras, la más afectadas y los pacientes varones los que más agreden
Tracking Pixel Contents