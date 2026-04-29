84 partidos, 5 goles y el ascenso más deseado: el saldo (hasta ahora) de Santi Cazorla en el Real Oviedo
El capitán deja la puerta abierta a su retirada con el epílogo de azul que siempre soñó
Le quedan 5 partidos al Oviedo para acabar la temporada, en los que tratará de buscar el milagro de la permanencia, y son los mismos que pueden quedarle a Santi Cazorla con la camiseta azul. El capitán habló esta mañana en la sala de prensa de El Requexón y, sin decirlo a las claras, sí dejó abierta la puerta a su retirada como futbolista a final de temporada. “La decisión la he tomado hace semanas y la comunicará cuando sea el momento con el club”, explicó, antes de añadir un “todo tiene un principio y un final” que suena a despedida.
Serían cinco citas más las que podría añadir a este epílogo en el Oviedo de una carrera trufada de éxitos. El ascenso a Primera de la pasada temporada, el más deseado por el oviedismo, quedará como su mayor contribución al club de sus amores, aquel al que regresó tras sus exitosos pasos por Villarreal, Recreativo, Málaga, Arsenal y Al-Sadd.
Su saldo en el Oviedo es, hasta la fecha, de 84 encuentros entre Primera, Segunda, Copa y play-off de ascenso, con 5 goles anotados. El más recordado, el que anotó de falta con la zurda ante el Almería en la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso de la temporada pasada. El que encarriló el pase a la recordada final contra el Mirandés. Ese, el ascenso del pasado 21 de junio, será su gran legado en Oviedo, un hito que ni el más que posible descenso de la actual temporada puede ensombrecer.
“Tendré que pararme y ver qué me pide el cuerpo. Mi vida está ligada al fútbol. La función no la sé. Me siento futbolista aún, es lo que me gustaría hacer toda la vida, pero a veces hay que dar un paso a un lado”, ha comentado sobre su futuro una vez que cuelgue las botas.
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