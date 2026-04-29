El aficionado del Real Oviedo que llamó "negrata" a un jugador del Barça en el Tartiere acepta nueve meses de cárcel

El aficionado del Real Oviedo que llamó "negrata" a un jugador del FC Barcelona durante un partido disputado en el Tartiere en septiembre de 2025 ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de nueve meses de prisión por un delito de odio. La pena, no obstante, no implicará su ingreso en la cárcel si cumple una serie de condiciones, entre ellas participar en un programa formativo contra el odio y la discriminación. El joven tendrá que pagar una multa de 900 euros, indemnizar a la víctima con 2.000 y tendrá prohibido ir a un estadio de fútbol durante tres años.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió este miércoles una audiencia preliminar en la que el joven —nacido en 2007— asumió su responsabilidad en los hechos. Según el relato de la Fiscalía, sobre las 22.02 horas y mientras un jugador del conjunto azulgrana, Marcus Rashford, se disponía a lanzar un saque de esquina, el acusado le dirigió desde la grada un grito con expresiones de carácter racista, entre ellas el término “negrata”, con ánimo de menospreciar su color de piel. La expresión fue claramente audible para otros asistentes y provocó en la víctima sentimientos de “frustración, vergüenza y humillación”, con el consiguiente menoscabo de su dignidad.

El episodio fue grabado por un espectador y difundido posteriormente en redes sociales, donde alcanzó una enorme repercusión —con cerca de 29 millones de visualizaciones en 24 horas—, lo que, según la acusación, amplificó el daño causado al jugador.

Multa e indeminización al jugador

Los hechos han sido calificados como un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas. En la sentencia de conformidad, además de la pena de prisión, se impone al acusado una multa de 900 euros y la inhabilitación para el ejercicio de profesiones en ámbitos educativos, deportivos y de tiempo libre durante tres años y nueve meses.

Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con un total de 2.000 euros —de los que ya ha consignado 600—. Como parte de las medidas para suspender la ejecución de la pena, el Ministerio Fiscal ha solicitado también la prohibición de acceder al estadio Carlos Tartiere y a cualquier recinto donde se celebren partidos de fútbol profesional de Primera y Segunda División durante un periodo de tres años.

La resolución se enmarca en la creciente respuesta judicial frente a los comportamientos racistas en el deporte, especialmente en el fútbol profesional, donde este tipo de conductas han generado una creciente preocupación social e institucional en los últimos años.