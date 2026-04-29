La emotiva reacción de Paunovic a las palabras de Cazorla: “Santi me ha hecho ser mejor entrenador; su legado es tremendo"

Las palabras de Santi Cazorla esta mañana en El Requexón, en las que el capitán deja abierta la puerta a la retirada al final de este curso con ese “todo tiene un principio y un final”, ha causado un enorme impacto en el oviedismo en particular y en el mundo del fútbol en general. La retirada era una opción que ahora parece tomar cuerpo según se acerca la conclusión de la Liga.

Veljko Paunovic, el entrenador con el que Cazorla logró el deseado ascenso a Primera la pasada temporada, ha querido mostrar su reconocimiento hacia el futbolista en LA NUEVA ESPAÑA, valorando el impacto de un futbolista irrepetible.

“Para mí, la retirada de Santi sería una pena, una decisión que en lo personal es difícil de aceptar, pero me imagino que estará meditada. Lo habrá sentido así. Todos vamos a perder pero también a añorar los tiempos en los que Santi ha estado en activo, lo que ha aportado al fútbol en todos los lugares a los que ha ido. Ha sido increíble como ser humano y como jugador. Su retirada será un momento muy importante en la historia de todos los clubes en los que ha estado y en la selección española”, señala el actual seleccionador de Serbia sobre la noticia surgida esta mañana.

“El legado que deja es tremendo a nivel no solo de fútbol sino también como ser humano. Allá donde ha ido ha dejado una huella profunda, por su manera de ser, su carácter, su personalidad... Y por su bondad. Ha movido a muchos aficionados y en los clubes que ha estado los ha mejorado”, añade Paunovic, antes de analizar su paso junto a Cazorla por el Tartiere: “Santi me ha hecho ser mejor entrenador. Es una persona completa, tiene que estar orgulloso tanto él como los que le hemos acompañado. Nos ha dejado huella”.

Por último, el extécnico de los azules asegura que “entrenarle en el Oviedo ha sido una experiencia completa, única. Por lo que me ha aportado y lo que me he exigido por tener a Santi en su mejor momento posible. Trabajando con él hemos logrado algo histórico, pero a la vez hemos logrado que sea el jugador que lidere el grupo y sea importante en el terreno de juego. Ha sido un placer, un orgullo y una exigencia poder entrenarle”.