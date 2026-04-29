"Espero que haya sido feliz en el Oviedo porque él ha hecho feliz a mucha gente": las sentidas palabras de Sid Lowe hacia Santi Cazorla

El embajador del Real Oviedo, el periodista Sid Lowe, es uno de los que ha seguido más de cerca toda la carrera de Santi Cazorla en el fútbol. Lo hizo como fan del Arsenal y lo potenció en los últimos tiempos con este “last dance”, del llanerense en el club de sus amores. El británico resume con naturalidad la noticia de su más que posible retirada a final del presente curso: «Mi reacción es sencilla y se resume en una sola palabra: Gracias. Cuando Santi volvió al Oviedo yo solo quería una cosa, verle jugar. Me valía con un solo partido. Y lo que realmente deseaba es que él disfrutara, que estuviera feliz. Espero que haya sido feliz en el Oviedo porque ha hecho feliz a mucha gente. Lo que ha hecho va más allá del talento… Va de responsabilidad, de compromiso. Es modélico, Santi es un héroe».

Han sido muchos capítulos inolvidables los que ha dejado azul. Y los que aún le quedan hasta que finalice el curso. Muchos de ellos, en el terreno de juego, aunque su influjo ha alcanzado otras esferas. Pero si hay que quedarse con un momento en esta etapa de Cazorla en el Real Oviedo, todos apunta al ascenso del pasado 21 de junio, Ese será su gran legado en Oviedo, un hito que ni el más que posible descenso de la actual temporada puede ensombrecer. Porque su figura va más allá de los resultados. Y así lo entiende también Sid Lowe. «Para mí, Cazorla es un tío universal, es el fútbol encarnado en jugador. Su vuelta con el equipo a Primera División trasciende al propio Oviedo y al entorno asturiano: es lo mejor que ha pasado en el fútbol en años», ensalza el británico, que insiste en la idea de que «me hubiera dado por satisfecho viéndole una vez jugando con el Oviedo y disfrutando. Lo que ha hecho supera las expectativas. Lo que más deseo es que él haya sido feliz».