Santi Cazorla abre la puerta a su retirada: “Ya he tomado una decisión; todo tiene un principio y un final”

Santi Cazorla recibió esta mañana el Moscón de Oro en El Requexón y, a continuación, atendió a los medios en la sala de prensa. Además de analizar la actualidad del club azul, el capitán habló sobre su futuro, diciendo que ya había tomado una decisión sobre si sigue o no como futbolista pero que se comunicaría más adelante, aunque el tono de sus palabras deja abierta la puerta a la retirada.

Premio. “Es un orgullo, recibir un premio tan importante es para estar agradecido, es muy bonito y especial. Aprovecho para dar las gracias a los que han pensado en mí para este reconocimiento”.

Perder ante el Elche. “Fue una derrota dura porque era un partido muy importante. Ya estaba difícil la salvación, ahora más. Mientras las matemáticas digan que es posible hay que intentarlo. En la primera parte no estuvimos bien, se encontraron rápido con un gol. Y en la segunda lo intentamos más con el corazón que con la cabeza”.

Mal curso. "Es un año difícil, no hay que esconderse. En todos los sentidos. Hay que acabar de la mejor forma posible, defender esta camiseta y esta afición sea la situación que sea. No se puede ensuciar el escudo. Que se sientan orgullosos de nosotros".

Claves de la temporada. “Ha habido muchas cosas, no ha sido sencillo. Y el fútbol no ha sido justo, has hecho méritos para ser últimos pero en momentos pudimos sumar un par de victorias más. Nos ha penalizado el fútbol, en casa merecimos más. Ha sido una losa que seguimos sufriendo”.

Suplencia. “La gestiono bien, casi toda mi carrera he sido importante, protagonista. Sé que cuando vine aquí, con una edad, podía pasar y tengo que respetar al entrenador. Debo aportar desde donde toque. Tengo hambre y ambición de seguir sumando desde el verde, pero me llega en una edad que lo asumo mejor por lo que siento por este club. Quiero seguir disfrutando”.

Partidos. “Mientras las matemáticas lo digan tenemos que ir a muerte. El Betis es complicado pero hay que intentarlo. No se puede ver un equipo muerto, sino como se ha visto hasta ahora. Quizá no te da el nivel pero el equipo se deja la vida. Es el requisito”.

Finales perdidas. “Hay que planteárselo. No has podido sumar ante los rivales directos, has sido inferior a ellos. Si vas último es que eres peor que el resto. Ha habido partidos en rojo y nos faltó dar un paso adelante. Hay que seguir mejorando”.

Su futuro. “La decisión ya la he tomado hace algunas semanas. No es el día ni el momento, pero esl algo que está consensuado con el club. Lo tengo decidido. Lo comunicaré oficialmente junto al club”.

Puerta abierta a la retirada. “Todo tiene un principio y un final, estoy centrado en acabar bien la temporada, luego consensuado con el club comunicaremos la decisión”.

Año difícil. “Cuando vuelves a Primera después de 24 años esperas un año para disfrutar, aunque consciente de que es difícil, ha habido momentos complicados; para todos, no solo para los jugadores. Es más complicado en todos los sentidos. Si hubiera sido más bonito cambiaría el punto de vista. Lo he disfrutado igualmente, he vestido la camiseta de este equipo en Primera, que era mi sueño. Ha sido complicado para todos”.

Su futuro después de futbolista. “Tendré que pararme y ver qué me pide el cuerpo. Mi vida está ligada al fútbol. La función no la sé. Me siento futbolista aún, es lo que me gustaría hacer toda la vida, pero a veces hay que dar un paso a un lado”.

Fallos de la temporada. “Hay que aprender en todos los sentidos: En gestión, de ir todos a una, eso que no se pierda. Siempre hay que seguir unidos. Este año se ha perdido un poquito esa unión en momentos, pero hay que aprender de eso”.