84 partidos, un ascenso y una huella: "Ha hecho feliz a muchos"

Le quedan 5 partidos al Real Oviedo para acabar la temporada, en los que tratará de buscar el milagro de la permanencia, y son los mismos que pueden quedarle a Santi Cazorla con la camiseta azul. Serían cinco citas más las que podría añadir a este epílogo tan especial en el Oviedo de una carrera trufada de éxitos en la que la etapa azul ocupa un puesto de privilegio: El ascenso a Primera de la pasada temporada, el más deseado por el oviedismo, quedará como su mayor contribución al club de sus amores, aquel al que regresó tras sus exitosos pasos previos por Villarreal, Recreativo, Málaga, Arsenal y Al-Sadd.

El embajador del Real Oviedo, el periodista Sid Lowe, es uno de los que ha seguido más de cerca esta última etapa del de Llanera. El británico resume con naturalidad la noticia de su más que posible retirada a final del presente curso: "Mi reacción es sencilla y se resume en una sola palabra: gracias. Cuando Santi volvió al Oviedo yo solo quería una cosa, verle jugar. Me valía con un solo partido. Y lo que realmente deseaba es que él disfrutara, que estuviera feliz. Espero que haya sido feliz en el Oviedo porque ha hecho feliz a mucha gente. Lo que ha hecho va más allá del talento… Va de responsabilidad, de compromiso. Es modélico, Santi es un héroe".

El saldo de Cazorla con la camiseta del Oviedo es, hasta la fecha, de 84 encuentros sumando los jugados entre Primera División, Segunda, Copa del Rey y play-off de ascenso, con 5 goles anotados. El más recordado, el que firmó de falta con la zurda ante el Almería en la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso de la temporada pasada. Fue le gesto que encarriló el pase a la recordada final contra el Mirandés.

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Ese, el ascenso del pasado 21 de junio, será su gran legado en Oviedo, un hito que ni el más que posible descenso de la actual temporada puede ensombrecer. Porque su figura va más allá de los resultados. Y así lo entiende también Sid Lowe. "Para mí, Cazorla es un tío universal, es el fútbol encarnado en jugador. Su vuelta con el equipo a Primera División trasciende al propio Oviedo y al entorno asturiano: es lo mejor que ha pasado en el fútbol en años", ensalza el británico, que insiste en la idea de que "me hubiera dado por satisfecho viéndole una vez jugando con el Oviedo y disfrutando. Lo que ha hecho supera las expectativas. Lo que más deseo es que él haya sido feliz". n