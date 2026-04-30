Javi Calleja se une a los elogios hacia Santi Cazorla: “Para los amantes del fútbol se retira uno de los mejores jugadores de la historia de España"

Sigue el torrente de reacciones a las palabras de Santi Cazorla ayer, en las que el internacional daba a entender que al final de la presente temporada será el momento para retirarse de los terrenos de juego. Tras las sentidas reflexiones de Veljko Paunovic, Xavi Hernández y Sid Lowe para LA NUEVA ESPAÑA, ahora es otro entrenador con una relación estrecha con el llarenense el que hace su particular homenaje a invitación de este periódico: el extécnico azul Javi Calleja.

“Creo que no solo para mí, sino para todos los amantes del fútbol, supone la retirada de uno de los mejores jugadores de la historia de España. Su legado está ahí: ha rendido siempre en todos los clubes en los que ha estado y, sobre todo, ha influido en la historia de cada club. Lo hizo en el Villarreal, en el Arsenal, en el Oviedo, en el Málaga… Es un jugador diferente, que a nivel futbolístico está más que demostrado, y fuera del terreno de juego es simplemente un 10”, indica Calleja.

Para el entrenador, “una de las cosas que habla de la importancia de lo que ha sido futbolísticamente Cazorla es que ha coincidido con la mejor generación del fútbol español, con todos los mejores de su época, y aun así siempre ha sido importante. A nivel de la selección, cuando ha estado bien ha sido indiscutible, y creo que eso dice mucho de él”.

Añade otro factor importante Calleja para situar la importancia del Mago: “Ha triunfado en un entorno en el que siempre ha tenido que adaptarse. No es lo mismo, en su época, criarte en la cantera del Barça y terminar destacando en un equipo que sabes a lo que juega y que se adapta a ti que ir equipo por equipo, como ha hecho él, imponiendo su calidad. Estuviera quien estuviera, terminaba jugando él. Así que creo que es un jugador que ha impuesto su calidad por encima de todo y ante cualquier competencia”.

Sigue su razonamiento el técnico: “Siempre he dicho que Santi Cazorla es el mejor jugador al que he entrenado. He tenido la suerte de poder ser compañero suyo y luego haberlo entrenado”.

Y finaliza Calleja subrayando su aspecto más personal: “Me parece un absoluto fenómeno y, durante mi etapa como entrenador, me ha ayudado muchísimo, porque es el típico jugador que siempre suma. Juegue más o juegue menos, siempre entiende su rol, siempre pone por delante al equipo antes que su beneficio personal. Ha sido un placer, tanto en lo personal como en lo profesional, haber coincidido tanto tiempo con él, porque es una de esas personas que te dejan huella”.