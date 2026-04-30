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Joan Garcia, Oblack, Courtois… y Aarón: La Liga nomina al oviedista a mejor portero de Primera

El meta aspira a entrar en el once ideal de EA Sports FC 26

Aarón Escandell, durante un calentamiento previo a un partido. | FACTORÍA 9

Aarón Escandell, durante un calentamiento previo a un partido. | FACTORÍA 9

La Liga ha hecho públicos los candidatos al once ideal de la temporada. Entre los aspirantes a colarse en el #FC26TeamOfTheSeason de Ea Sports hay un oviedista. A pesar de que la temporada no marcha por el buen camino y parece encaminarse a un descenso inevitable, la Liga ha tenido en cuenta las actuaciones de Aarón Escandell bajo palos para considerarlo entre los mejores guardametas de la competición. Los ganadores entran en el Ultimate y se les da una carta especial, mucho más potente, para el juego EA Sports FC 26.

Así, el oviedista compite por un puesto en el once ideal junto a Joan Garcia, Oblack, Courtois y Vlachodimos para este reconocimiento a su gran campaña con el conjunto azul.

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