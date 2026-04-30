El penúltimo reto de Santi Cazorla: una marca de hace 23 años, a su alcance

El mayor reto que le queda a Santi Cazorla, el que significaría un broche de oro aún más brillante a su carrera, sería el de abrazar la salvación con el Real Oviedo. Pero, siendo honestos, ese logro solo está al alcance de milagro futbolístico en forma de reacción sin precedentes. Almada lo resumió en ganar los cinco partidos que restan. Lo dicho: un milagro. Por eso, y ante la perspectiva de que a su increíble carrera solo le quedan cinco capítulos, al capitán del Oviedo se le abre la oportunidad ahora de disfrutar de su último mes como futbolista disfrutando en el terreno de juego. Y, de paso, con un récord simbólico al alcance: ser el futbolista más veterano en anotar un gol en Primera División.

La marca está estancada desde que el 17 de mayo de 2003 el hispano-brasileño Donato anotara en el Deportivo de la Coruña-Valencia que acabó, no obstante, con victoria visitante 1-2. En el momento de aquella celebración, Donato contaba con 40 años y 138 días.

Ahora, Cazorla está en disposición de batir ese registro histórico. Tiene en estos momentos el de Llanera 41 años y 139 días, por lo que incrementaría la marca de 2003 en un año más. Según la base de datos de fútbol BdFútbol, tras Donato se sitúan en el top-5 de goleadores veteranos de Primera: Jorge Molina (con el Granada, a los 40 años y 15 días), César Rodríguez (Elche, 39 años y 279 días), Di Stéfano (Espanyol, 39 años y 231 días) y Joaquín (Betis, 39 años y 230 días).

Las declaraciones de Cazorla, dejando más que abierta la puerta a no seguir jugando el año que viene, y la situación del Oviedo en la tabla invitan a pensar que Almada contará más minutos con el internacional. Más aún: el mes que resta de competición apunta a convertirse en un homenaje continuo a un Cazorla que, más allá de Oviedo, también es adorado por el resto de aficiones, como se comprueba en cada visita de los azules.

Esa sensación de que Cazorla disfrutará de más protagonismo unido a su facilidad para el golpeo en el balón parado (también como especialista en los penaltis) invita a pesar que el asturiano gozará de ocasiones para estrenar su cuenta anotadora esta temporada. Desde su regreso a Oviedo hace tres veranos, Cazorla suma cinco goles con el Oviedo, todos ellos logrados la pasada temporada. Santi marcó en la victoria 1-5 ante el Racing de Ferrol, contra el Elche en el Tartiere (de penalti) y en la visita al Huesca. Pero su contribución creció en el momento de la verdad, en el play-off de ascenso. Cazorla anotó con un gran lanzamiento de falta frente al Almería en una eliminatoria que se complicaba y acertó desde los once metros ante el gigante Raúl Fernández, del Mirandés, en el gesto que inició la remontada y que se cerró con la victoria más celebrada por el oviedismo en su historia. Ahora, le quedan cinco capítulos, adornados con un posible récord significativo por delante.