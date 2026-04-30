Santi Cazorla: "Todo tiene un principio y un final"

Se acerca el Oviedo a un final de temporada que se presume decepcionante, salvo reacción milagrosa de la que hay no registros, y se acerca también su mayor símbolo, el capitán Santi Cazorla, a ese epílogo con la sensación de que en su caso puede ser el punto y final a su increíble historia en el fútbol. En realidad, es más que una sensación para el aficionado. Él mismo dejó caer ayer en su intervención ante los medios en El Requexón que su historia puede acabar dentro de cinco jornadas, cuando termine la participación del Oviedo este año en Primera.

"La decisión ya la he tomado desde hace algunas semanas, pero no es el día ni el momento para comunicarla. Pero sí es algo decidido y consensuado con el club que será oficial en los próximos días o semanas", explicó Cazorla ante la primera cuestión sobre su futuro más allá de junio. La respuesta ya indicaba una vía que el internacional aclaró algo más con su siguiente respuesta: "En esa vida todo tiene un principio y un final. Pero ahora estoy centrado en acabar bien la temporada. La decisión está consensuada con mi familia y con el club y la comunicaremos en su momento". Cazorla sugiere sin decirlo directamente lo que gran parte del oviedismo ya se temía por el devenir de la temporada: su retirada puede llegar de forma inminente.

La actual ha sido la temporada más difícil para Cazorla desde su regreso al Real Oviedo, tanto en lo colectivo como en lo personal. Esta vez las lesiones le han dado una tregua, pero la marcha del equipo, muy lejos de lo que se esperaba el pasado junio, cuando la plantilla tocó la gloria, han ido afectándole en el día a día.

Ha sido una temporada convulsa, más allá de los resultados, lo más importante, en especial con la llegada de Carrión y el divorcio palpable con la grada. Desde ese momento se abrió una brecha de difícil solución. En la última etapa, ya con Almada, el equipo ha reaccionado y se ha permitido por momentos soñar con la salvación. Pero el 1-2 ante el Elche ha devuelto al equipo a su cruel realidad. Y a Santi, todo este intento de reacción le ha tocado vivirlo desde un segundo plano, suplente habitual en los planes de Almada.

Preguntado por su sabor del curso, el internacional expresó que "cuando asciendes después de 24 años esperas una temporada para disfrutar, aun consciente de que será complicado salvarse, pero ha sido un año difícil para todos, no solo para los jugadores. Igual si hubiera sido un año más bonito…". No obstante, Cazorla se queda con que "he vestido la camiseta de este equipo en Primera, que era mi sueño. Lo he disfrutado igualmente".

Noticias relacionadas

La siguiente cuestión, a la vista de cómo está su situación personal, es inevitable: ¿Qué piensa hacer cuando cuelgue las botas? "Tendré que pararme y ver qué me pide el cuerpo. Mi vida está ligada al fútbol, eso lo tengo claro, aunque la función en concreto no la sé. Yo me siento futbolista aún, es lo que me gustaría hacer toda la vida, pero a veces hay que dar un paso a un lado", sentenció el internacional.