Xavi ensalza el legado de Santi Cazorla: "Ese talento se lo he visto a muy pocos jugadores en la historia del fútbol"

Las palabras de Santi Cazorla tuvieron repercusión más allá del entorno del Real Oviedo. El influjo del llanerense alcanza más allá del Principado. Su explosión en el Villarreal le concedió un lugar preferente en la elite nacional, su paso por el Arsenal le dio fama internacional y sus logros con la selección le consagraron como uno de los favoritos del público. Uno de los mejores amigos de Santi en el mundo del fútbol siempre ha sido Xavi Hernández, exjugador y exentrenador del Barça, campeón de todo con los azulgrana y con la selección española.

Precisamente fue en el combinado nacional donde Xavi y Cazorla hicieron migas, dos Eurocopas mediante –una lesión impidió al asturiano estar también en el Mundial conquista en Sudáfrica en 2010–, una relación que se acentuó tiempo después, cuando el catalán dirigía al Al-Sadd, de Catar, y reclutó le talento del asturiano para darle un salto de nivel a su equipo. Fue el episodio anterior a firmar por el Real Oviedo.

Ahora, Xavi aprovecha la oportunidad que le brinda LA NUEVA ESPAÑA para dirigir unas palabras a su amigo Cazorla. "Tuve la suerte de ser compañero de Santi en la selección y después de coincidir de nuevo en Catar cuando yo ya era entrenador. Lo único que puedo decir es que fue un privilegio entrenarle", comenta el catalán. Xavi sigue: "Sólo puedo hablar maravillas de Santi. Es un espectáculo verle jugar, tiene un talento increíble, insuperable, es un futbolista diferencial. Ese talento se lo he visto a muy pocos jugadores en la historia del fútbol".

Termina su referencia a Cazorla el entrenador con una referencia más personal del protagonista: "Y, además, es aún mejor como persona. Santi es un amigo en mayúsculas, es top a nivel humano. Él sabe que le quiero mucho".