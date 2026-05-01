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Almada sigue trabajando para el choque de Sevilla

Intentando que la situación en la tabla no se apodere del ánimo del vestuario y con la vista fija en el choque de La Cartuja ante el Betis, el domingo a partir de las 18.30 horas. Así es como avanza la semana para Guillermo Almada en El Requexón, donde trata de recuperar el ánimo de los suyos. Las buenas noticias esta semana llegan desde el parte médico, ya que Luka Ilic y Álex Forés siguen trabajando con el grupo y ambos podrían tener opciones de regresar a la convocatoria. El equipo vuelve a trabajar esta mañana en El Requexón para seguir perfilando el plan de partido.

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