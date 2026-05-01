Hay futbolistas que se retiran. Y luego está Santi Cazorla. Porque Santi no pertenece únicamente a esa categoría de jugadores que un día cuelgan las botas, recogen sus recuerdos y se marchan en silencio. Santi pertenece a esa estirpe mucho más escasa, mucho más profunda y mucho más verdadera: la de quienes dejan una huella que no se borra, la de quienes convierten el fútbol en memoria, en emoción y en gratitud.

Las leyendas nunca dicen adiós

Hablar de Santi Cazorla es hablar de talento. De un futbolista distinto. De esos que no necesitaban levantar la voz para mandar en un partido. De esos que parecían jugar con una marcha más en la cabeza y con una delicadeza especial en los pies. Ambidiestro, inteligente, elegante, valiente. Capaz de recibir entre líneas, de esconder la pelota donde otros solo veían presión, de inventar un pase donde el resto solo encontraba tráfico. Santi ha sido fútbol en estado puro. Fútbol de barrio y de élite. Fútbol de los que entienden el juego antes de que el balón llegue.

Pero sería injusto quedarse solo en el futbolista. Porque, por encima de los controles orientados, de las faltas imposibles, de las asistencias, de los goles y de las ovaciones, está la persona. Y ahí, seguramente, Santi ha sido todavía más grande.

En un mundo como el del fútbol, tantas veces devorado por el ruido, la pose y la urgencia, Santi Cazorla siempre fue verdad. Una sonrisa limpia. Una palabra amable. Un tipo cercano. Un hombre agradecido. Alguien que nunca necesitó disfrazarse de estrella porque lo era de una manera mucho más difícil: desde la humildad.

Esa es, quizá, la razón por la que su figura emociona tanto. Porque Santi no solo ha sido admirado. Ha sido querido. Y eso no se consigue con títulos, ni con estadísticas, ni con vídeos de mejores jugadas. Eso se gana en el día a día. En el trato. En la mirada. En la forma de estar cuando todo va bien y, sobre todo, cuando todo se rompe.

Y Santi sabe mucho de romperse. Su carrera tuvo momentos de una dureza casi inhumana. Aquella lesión interminable, aquel calvario físico y emocional que habría derrotado a cualquiera, aquel miedo real a no volver a sentirse futbolista. Fueron años de dolor, de quirófanos, de dudas, de noches largas y de preguntas sin respuesta. Pero también fueron años que enseñaron algo enorme: que la grandeza no siempre está en levantar copas. A veces está en levantarse de la cama cuando el cuerpo no responde. En volver a intentarlo cuando todo parece perdido. En no rendirse cuando hasta el destino parece empujarte a hacerlo.

Y ahí estuvo él. Y ahí estuvo también su familia. Porque ninguna leyenda se construye sola. Detrás de cada regreso, de cada entrenamiento, de cada paso pequeño hacia la luz, hubo también una familia sosteniendo el peso invisible. Y en especial Úrsula, su mujer, su compañera, la persona que caminó a su lado en los momentos más difíciles, cuando el aplauso estaba lejos y lo único que quedaba era la fe. Esa parte de la historia no sale en los resúmenes, no aparece en las estadísticas y no se canta desde la grada, pero explica mucho más que cualquier dato. Explica al hombre. Explica la fuerza. Explica por qué Santi volvió cuando muchos pensaban que era imposible.

Por eso su historia emociona tanto. Porque no es solo la historia de un futbolista que triunfó. Es la historia de un hombre que sufrió, resistió, volvió y siguió sonriendo.

Y después, como si la vida quisiera cerrar el círculo con algo parecido a la justicia poética, regresó a casa. Volvió al Real Oviedo. Volvió al club de su vida. Volvió sin mirar contratos imposibles, sin exigir privilegios, sin poner por delante el escaparate. Volvió porque quería devolver algo. Porque sentía una deuda emocional con una camiseta, con una ciudad y con una afición que lo llevaba dentro desde mucho antes de que el mundo entero supiera quién era Santi Cazorla.

Y lo que hizo aquí ya forma parte de la historia. No vino a pasearse. No vino a hacerse una foto. No vino a vivir de su nombre. Vino a competir, a ayudar, a liderar desde dentro, a empujar a un club entero hacia un sueño que parecía demasiadas veces aplazado. Y lo consiguió. Porque el ascenso del Real Oviedo a Primera División no se entiende del todo sin Santi. Sin su fútbol, sí. Pero tampoco sin su calma, sin su ejemplo, sin su manera de hacer mejores a los demás.

Hay jugadores que ganan partidos. Santi ayudó a devolver una ilusión. Para mí, además, todo esto tiene una dimensión personal. Porque Santi no es solo una leyenda del fútbol. Para mí es un amigo. Y cuando uno puede decir eso de alguien a quien admira profundamente, las palabras pesan de otra manera. He visto al futbolista genial, al capitán, al símbolo. Pero también he visto al ser humano cercano, noble, sencillo, generoso. Y eso, vale tanto o más que cualquier jugada.

Por eso cuesta hablar de retirada. Cuesta ponerle punto final a alguien que, en realidad, nunca se va del todo. Porque las leyendas no se retiran. Las leyendas se quedan. Se quedan en una grada que seguirá pronunciando su nombre con respeto. Se quedan en los niños que aprendieron que se puede ser enorme sin dejar de ser humilde. Se quedan en los compañeros que encontraron en él un ejemplo. Se quedan en cada oviedista que sintió que su regreso era mucho más que una operación deportiva. Se quedan en la memoria de un fútbol que necesita más personas como él.

Quizá llegue el día en que Santi Cazorla juegue su último partido. Quizá llegue ese instante en el que el balón se detenga, el estadio se ponga en pie y todos entendamos que estamos asistiendo a algo que no se repetirá. Será un momento duro, inevitablemente emocionante. Pero incluso entonces convendrá recordarlo: Santi no se irá.

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Porque hay futbolistas que dicen adiós. Y luego están las leyendas. Y las leyendas, Santi, nunca dicen adiós.