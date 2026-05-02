Un futbolista contra el molde: este es Héctor Bellerín, jugador del Betis al que el Real Oviedo debe temer en La Cartuja

La historia de Héctor Bellerín (Barcelona, 1995) no se entiende solo con un balón en los pies. Para empezar a contarla hace falta hablar también de libros, de costura, de bicicletas, de talleres de escritura creativa y de una marca de ropa ética montada con amigos en Barcelona. El lateral del Betis es uno de esos futbolistas que rompen el molde, que recuerdan que dentro del vestuario también caben perfiles que leen a novelas, que van a entrenar pedaleando y que no tienen miedo a posicionarse, aunque sepan que el coste mediático será alto.

Bellerín se hizo futbolista en La Masía, pero fue en Londres donde se hizo Bellerín. Llegó al Arsenal siendo un crío y allí se convirtió en uno de los laterales derechos más reconocibles de la Premier League, con cuatro FA Cup en la vitrina. La capital británica no solo lo moldeó como jugador, también como persona: la moda, la sostenibilidad, el activismo. Cuando regresó a España, lo hizo ya con un perfil propio, alejado del estereotipo del futbolista de élite.

Es vegano, defensor del medio ambiente, lector voraz y, según él mismo cuenta, próximamente también aprendiz de carpintero. Su madre era costurera y aún colabora con él en los patrones de su marca de ropa. Su pareja es una tatuadora sevillana. Y luego está el Bellerín que opina. El que pide igualdad salarial para las futbolistas y asume que se va a comer "mil mierdas" por hacerlo. El que advierte sobre el efecto que la ultraderecha está teniendo en chavales jóvenes en busca de identidad. El que recuerda que no posicionarse también es un posicionamiento.

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En lo deportivo, su temporada en el Betis lo está consolidando como un fijo del costado derecho de Manuel Pellegrini. Suma 22 partidos, 1.440 minutos, 2 goles y 3 asistencias, números muy notables para un lateral. De hecho, viene de poner el empate en La Cartuja ante el Real Madrid en el minuto 94. Es un jugador que aporta criterio en la salida y profundidad por banda. Esta tarde en La Cartuja, el Oviedo se mide a un Betis que pelea por Europa y que tendrá en su lateral derecho a uno de los futbolistas más singulares del panorama español. Dentro y, sobre todo, fuera del campo.