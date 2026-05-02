Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, claro sobre su futuro y sobre Cazorla: "La idea es seguir"
"La intención de quedarnos está, veremos lo que sucede, estamos muy contentos en Oviedo", dice el técnico azul
Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, comentó la semana de los suyos antes de volar hacia Sevilla para medirse al Betis en La Cartuja (mañana, 18.30 horas).
La semana. "Tocados como era de esperar, dadas las expectativas. En definitiva se repusieron y trabajamos bien. La idea es seguir peleando e ir a Sevilla para intentar sumar de tres. Hay que pelear por todo".
Las bajas. "Ovie sintió alguna molestia y tuvimos que cuidarlo tres días. No tomaremos riesgos. Ilic y Forés completaron la semana de trabajo. Evolucionan bien. Estarán convocados".
La permanencia. "No vamos a bajar los brazos. Lo único que no podemos hacer es dejar de luchar. Esto es como la vida misma, nos pone dificultades que tenemos que afrontar. Tenemos que pelear hasta la última disposición. Hay que repetir el segundo tiempo ante el Elche para tratar de seguir dejando esa imagen".
El Elche. "La realidad es esa. Nos costó más con ese equipo que con otras plantillas. EL segundo tiempo fue bueno, pero no pudimos marcar diferencias. El Elche no hizo nada extraño, aprovechó las distracciones. Son situaciones que hemos analizado".
El secreto para ganar. "Jugando mejor que ellos. Tienen muy buen equipo, con una plantilla muy numerosa y con un proceso largo con Pellegrini. Tenemos que intentar plantar cara y tratar de jugar mejor. Defenderemos con uñas y dientes".
Su continuidad en Oviedo y la elaboración de la plantilla. "Si nos quedamos nos gustaría tener peso en la elaboración de la plantilla. Para mí, en algunos lugares debemos reestructurar, siempre coordinados con los directivos. Quedarnos es nuestra idea. Vamos a tener que opinar de distintas circunstancias para tener una mejoría. La intención de quedarnos está. Veremos lo que sucede. Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien".
Contar con Cazorla. "Habrá que respetar la decisión de Santi. Es un crack. Es el primero en llegar y el último en irse. Es un ejemplo. No lo he conversado con él, veremos qué decisión toma cuando termine la temporada".
El once. "Algunos jugadores no han tenido la continuidad deseada. Bailly no ha podido entrenar continuamente. Estamos analizando todas las situaciones para no tener recaídas y tomar a los once que estén mejor".
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