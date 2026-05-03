La explicación del árbitro a Thiago Fernández para no señalar penalti: “Me dice que la pelota está fuera del campo”

La acción polémica del choque llegó en una entrada sobre el tobillo de Thiago que fue revisaba durante un minuto por el VAR sin que llamara al orden a Cordero Vega, arbitro, para señalar penalti. La razón de la no señalización de la pena la explicó el argentino en zona mixta tras el partido. “En el momento sentí el contacto, no sabía si estaba fuera o dentro. Lo hablé con el árbitro en el descanso y me dijo que la pelota estaba fuera. No he podido ver la repetición, pero me han llegado varios mensajes diciéndome que la patada había sido bastante fuerte. Supongo que tanto el árbitro como el VAR habrán hecho lo correcto…”, indicó Thiago Fernández.

El extremo añadió que “puede ser roja, no lo sé, si la revisaron y no señalaron nada confío en el trabajo de los árbitros”.