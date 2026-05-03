El Femenino se despide de Primera Federación con derrota
J. A.
Oviedo
El Oviedo femenino se despide de la Primera Federación con derrota ante el Cacereño femenino por 1-0 en el Manuel Sánchez Delgado. Las azules no pudieron vencer en su último encuentro en la categoría de plata del fútbol español, a pesar de que ya habían descendido matemáticamente hace tres jornadas. La entidad ya vuelca sus esfuerzos en la temporada que viene para tratar de recuperar la categoría lo antes posible.
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