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El Femenino se despide de Primera Federación con derrota

J. A.

Oviedo

El Oviedo femenino se despide de la Primera Federación con derrota ante el Cacereño femenino por 1-0 en el Manuel Sánchez Delgado. Las azules no pudieron vencer en su último encuentro en la categoría de plata del fútbol español, a pesar de que ya habían descendido matemáticamente hace tres jornadas. La entidad ya vuelca sus esfuerzos en la temporada que viene para tratar de recuperar la categoría lo antes posible.

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