Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo: "Estamos defendiendo a una ciudad, así que hay que seguir peleando"
"Al menos desde que estoy yo, y por lo que me contaron, nos castigan permanentemente", dice el técnico azul sobre la polémica arbitral
Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, valoró la derrota de los suyos en La Cartuja ante el Betis y opinó sobre todas las jugadas polémicas que opacaron el encuentro para el cuadro azul.
El resumen. "No hicimos un mal partido. El resultado llega garcias a sus aciertos y los errores que cometimos nosotros. Hemos tenido mucha falta de contundencia. No hicimos mal partido, pero la falta de efectividad nos condenó. Recuperamos mucho la pelota y la tuvimos mucho tiempo. En algún momento nos falto intensidad y profundidad. Las tres jugadas de gol fueron parecidas, transiciones rápidas en pérdidas nuestras. Eso fue el gran error. No recuerdo más paradas de Aarón. Nos faltaron cosas viendo el resultado, más allá de las sensaciones que nos deja el partido".
La permanencia. "Yo veo que los jugadores siguen peleando, tienen que tener vergüenza deportiva porque representamos una institución prestigiosa y defendemos a una ciudad. Tenemos que seguir peleando. La idea era ganar, lo buscamos. Tendremos que seguir por si nos queda una mínima posibilidad. Y si no queda, pues seguiremos demostrando cosas porque representamos a una ciudad. Nos merecemos otros resultados".
La polémica en el posible penalti. "Es una jugada capital. Al menos desde que estoy yo, y por lo que me contaron, nos castigan permanentemente. Esa jugada era el empate. El gol es el golpe anímico más importante. Por más que estuvo detenido... Para nosotros fue claro y decidieron no revisarlo".
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