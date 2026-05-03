Dos novedades para medirse al Betis: el posible once del Real Oviedo en La Cartuja

El Oviedo visita esta tarde a las 18.30 horas La Cartuja para medirse al Betis en una nueva oportunidad de competir en Primera División y, sobre todo, de dar una buena imagen a pesar de que el descenso está más cerca que nunca. Lo hará con un Guillermo Almada que, en la víspera del encuentro, dejó claro que su intención pasa por seguir al frente del equipo la próxima temporada, esté donde esté el Oviedo. Por su parte, los azules siempre han querido que el técnico charrúa continuase el próximo curso, una decisión que ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 26 de marzo en una entrevista con Martín Peláez, presidente del club. El uruguayo no esquivó la pregunta sobre su futuro y abrió, de paso, una puerta que también afecta a la planificación deportiva del club.

"La idea es seguir. Si nos quedamos, nos gustaría tener peso en la elaboración de la plantilla", afirmó. "Para mí, en algunos lugares debemos reestructurar, siempre coordinados con los directivos. Quedarnos es nuestra idea. Vamos a tener que opinar de distintas circunstancias para tener una mejoría. La intención de quedarnos está. Veremos lo que sucede. Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien". Estas palabras sitúan al técnico como uno de los actores que, en cualquier escenario, querrá tener voz en el rumbo del proyecto.

Para el partido de esta tarde, Almada recupera a dos efectivos importantes: Ilic y Álex Forés. Ambos completaron la semana de trabajo y entran en la convocatoria. "Evolucionan bien. Estarán convocados", confirmó. La nota negativa la pone Ovie Ejaria, que vuelve a caer por molestias físicas y se queda en Oviedo. "Tuvimos que cuidarlo. No tomaremos riesgos", explicó el preparador uruguayo.

Tampoco ha viajado Bailly. El central marfileño no ha podido entrenar con regularidad durante los últimos días y Almada ha optado por no forzar. "No ha podido entrenar continuamente. Estamos analizando todas las situaciones para no tener recaídas y tomar a los once que estén mejor", justificó. La consecuencia directa es que la pareja de centrales en La Cartuja la formarán Costas y Dani Calvo, la que previsiblemente será también la base defensiva del Oviedo la próxima temporada.

En el centro del campo, Almada ha decidido introducir un cambio de calado: dejar descansar a Sibo y apostar por la pareja Colombatto-Fonseca desde el inicio, una sociedad que aún no había probado en lo que va de curso. El resto del once, salvo cambios de última hora, se mantendrá en una línea similar a la de las últimas jornadas: Aarón en portería; Nacho Vidal, Costas, Calvo y Javi López en defensa; Fonseca y Colombatto en el doble pivote; Ilyas, Reina y Hassan por detrás de Viñas, que volverá a ser referencia en punta.

Sobre el partido en sí, Almada reconoció que sus jugadores han salido tocados de la derrota ante el Elche, pero subrayó que el grupo ha respondido bien. "Estamos tocados, como era de esperar dadas las expectativas. La idea es seguir peleando en Sevilla para intentar sumar de tres. Hay que pelear por todo", afirmó. Almada también tuvo palabras para Santi Cazorla, otro de los nombres propios se la semana, quien anunció en rueda de prensa que valora su retirada a final de temporada. "Habrá que respetar la decisión de Santi. Es un crack. Es el primero en llegar y el último en irse. Es un ejemplo. No lo he conversado con él, veremos qué decisión toma cuando termine la temporada", apuntó.

Con la salvación virtualmente fuera de su alcance, el Oviedo viaja a Sevilla con la intención de competir y de dejar una buena imagen ante un rival que pelea por Europa. Y con un técnico que, antes incluso de empezar el partido, ha dejado claro que quiere ser él quien dirija lo que venga después. Ya sea en Primera o en Segunda.