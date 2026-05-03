Pellegrini, entrenador del Betis, se rinde a Cazorla: "Merece acabar la carrera en el equipo que le vio nacer"
"Fuimos muy efectivos, aunque no fue nuestro mejor partido", indica el chileno
Para el Betis la tarde fue redonda, con el 3-0 que acerca a los verdiblancos al quinto puesto. Por eso, Manuel Pellegrini, técnico del Betis, estaba visiblemente satisfecho con el choque. «Mantenemos una distancia con el sexto, pero no está asegurado. Fuimos muy efectivos, aunque no fue nuestro mejor partido. Estuvimos muy acertados en la definición, aunque no llegamos mucho», empezó el chileno el análisis.
Pellegrini siguió con su lectura: «El traspiés de Europa dolió muchísimo, pero también nos hemos podido centrar en la Liga. Era difícil mantener los dos frentes. Supimos reponernos de la eliminación y nos acercamos al objetivo». Los minutos de Isco también fueron analizados por el técnico: «No necesita más minutos, sino los que pueda jugar sin dolor. Con el partido resuelto era bueno que jugara, pero sin excederse».
La parte más sentida fue en referencia a Santi Cazorla: «Santi se merece acabar la carrera en el equipo que le vio nacer. Le hice debutar en el Villarreal y le hicimos crecer. Luego me lo llevé al Málaga y se junto con Isco, era un equipo que daba gusto verle jugar. Es un crack dentro y fuera, me alegro por la gran carrera que ha hecho, tanto en España como fuera».
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