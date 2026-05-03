Polémica en Sevilla: ¿deberían haber pitado penalti a favor del Real Oviedo? Esto es lo que dice el reglamento

Polémica en Sevilla. Corría el minuto 40 cuando Thiago Fernández se interna en el área del Betis. Amrabat decide entonces entrar al futbolista del Real Oviedo con la plantilla que impacta en el tobillo del extremo. Sin embargo, el colegiado del encuentro, Adrián Cordero Vega, del comité cántabro, decide señalar córner. El oviedismo, lógicamente, no comparte la decisión.

Y es que el error arbitral, con el reglamento en la mano, es mayúsculo. Primero, el defensor del Betis no toca el balón, por lo que no puede ser córner. Segundo, la polémica de la jugada se encuentra en saber dónde fue la entrada, si dentro o fuera del terreno de juego. El VAR valora la jugada, pero no considera que Cordero Vega tenga que ir a revisarla al entender que la entrada se produce fuera del campo. Las imágenes son polémicas, aunque se ve que el contacto se inicia dentro.

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Por otro lado, la entrada, si llega a ser penalti, sería de amarilla. Sin embargo, al ser fuera, dicha entrada al tobillo de Thiago sería susceptible de tarjeta roja directa aunque el trencilla no señalase falta. Pero el VAR tampoco interpreta que la entrada de Amrabat sea como para la expulsión del zaguero bético. Para que el VAR entre por una posible roja directa, no hace falta que el árbitro haya pitado falta en directo. Puede ser un “incidente grave no visto” o un posible error claro en una roja directa. El VAR revisa la acción y puede recomendar al árbitro una revisión. Córner para el Oviedo en una nueva gran polémica arbitral en contra del cuadro azul.