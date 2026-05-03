Las polémicas en los goles del Betis ante el Real Oviedo, desgranadas: ¿debieron ser anulados?
El primer gol del Betis llegó precedido de una acción que pudo ser sancionada como falta en ataque
El Real Oviedo está disputando uno de los partidos más polémicos de la temporada, en una campaña en la que los azules ya acumulan numerosas jugadas controvertidas. El conjunto carbayón pierde por 3-0 frente al Betis en La Cartuja, en un encuentro en el que los verdiblancos están firmando una goleada pese a no haber generado un volumen excesivo de ocasiones. Dos de los tres tantos andaluces, sumados a un posible penalti no señalado a favor del Oviedo, están condicionando por completo el desarrollo del choque y el resultado en el marcador.
El primer gol del Betis llegó precedido de una acción que pudo ser sancionada como falta en ataque. Tras el remate, Fornals pisó la pierna de Javi López en una acción de responsabilidad posterior al golpeo, una infracción que habitualmente sí se señala. El colegiado no apreció falta sobre el defensor azul y el VAR tampoco intervino para corregir la decisión, por lo que el tanto subió al marcador pese a las protestas del banquillo y los jugadores oviedistas.
El segundo gol verdiblanco también dejó una jugada para el debate. En la acción previa, Antony derribó a Colombatto, que cayó al suelo y llegó a sujetar el balón con la mano, convencido de que Cordero Vega, colegiado del encuentro, iba a señalar la falta a favor del Oviedo. Sin embargo, el árbitro no detuvo el juego y la jugada terminó con el segundo tanto del Betis. El propio Colombatto reclamó con insistencia la falta, sin que ni el colegiado ni el VAR consideraran necesario revisar la acción.
Estas dos decisiones arbitrales, ambas en jugadas que terminaron en gol verdiblanco, han marcado el rumbo del partido y han generado una notable indignación en el banquillo azul, que ve cómo la polémica vuelve a convertirse en protagonista de su temporada.
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