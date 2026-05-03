El reglamento es claro: ¿Por qué se debió señalar penalti a favor del Real Oviedo ante el Betis?

El Oviedo disputó ayer uno de los partidos más polémicos de la temporada, en una campaña en la que los azules ya acumulan numerosas jugadas controvertidas. El conjunto carbayón perdió por 3-0 frente al Betis en La Cartuja, en un encuentro en el que los verdiblancos firmaron una goleada pese a no haber generado un volumen excesivo de ocasiones. Dos de los tres tantos andaluces, sumados a un posible penalti no señalado a favor del Oviedo, condicionaron por completo el desarrollo del choque y el resultado final en el marcador. El nombre del colegiado del partido, Adrián Cordero Vega, del comité cántabro, en el centro del debate.

La jugada clave: la entrada de Amrabat sobre Thiago Fernández

Corría el minuto 40 cuando Thiago Fernández se internaba en el área del Betis. Amrabat decidió entonces entrar al futbolista del Oviedo con la plantilla por delante, en una acción que terminó con un fuerte impacto en el tobillo del extremo argentino. Sin embargo, el árbitro no señaló falta y se inclinó por algo aún más sorprendente: córner. Una decisión incomprensible incluso desde el primer visionado, ya que el defensor del Betis no llegó a tocar el balón en ningún momento, requisito indispensable para que pueda señalarse saque de esquina.

A partir de ahí se abre la verdadera polémica de la jugada: dónde se produce la entrada, dentro o fuera del área. Las imágenes, aunque discutibles, muestran que el contacto se inicia dentro del terreno de juego, con el balón también en el área. El VAR valoró la acción, pero no consideró que Cordero Vega tuviese que ir a revisarla al monitor, al entender que la entrada se había producido fuera del campo. Una interpretación, como mínimo, cuestionable.

Lo que dice el reglamento: por qué pudo ser penalti, y por qué pudo ser roja

Pero, ¿y si el contacto se produce fuera del área, como interpreta el VAR? Aquí entra en juego el reglamento, que no deja demasiado margen para la duda. La Regla 12 del IFAB establece que, si el balón está en juego dentro del campo y un jugador comete una infracción fuera del terreno de juego, el árbitro puede detener el juego y sancionar. La reanudación depende de contra quién sea la falta. Si es contra un rival, y la acción forma parte del juego, se reanuda con tiro libre directo desde el punto de la línea de banda o de meta más cercano al lugar de la infracción. Y aquí está la clave: si ese punto está en la línea de meta dentro del área propia del infractor, es penalti.

Una imagen sacada a la televisión / LNE

Existe un precedente claro: el Valencia-Girona de la temporada 2017/18, en el que se señaló penalti al Valencia por una falta cometida fuera del terreno de juego, porque el balón seguía en juego y la zona correspondiente al lugar de la infracción era el área del equipo infractor. Es exactamente este caso. El balón parece estar dentro del área en el momento en el que Amrabat impacta sobre el tobillo de Thiago, que también parece estar dentro. Aunque el contacto admite debate por la calidad de las imágenes, lo que es indudable es que el balón continuaba dentro del área en el momento del contacto. Y eso, según la regla, debería haber bastado para señalar penalti.

Pero hay un segundo escenario, igual de relevante. Si la entrada hubiese sido dentro del área, lo lógico habría sido penalti y, además, tarjeta amarilla por el tipo de acción. Sin embargo, si se interpreta que el contacto se produce fuera del terreno de juego y que el balón también estaba fuera, como entendió el VAR, esa misma entrada al tobillo se convierte en una acción susceptible de tarjeta roja directa, con independencia de que el árbitro hubiese pitado falta o no en directo. Para que el VAR entre por una posible expulsión no hace falta que el colegiado haya señalado infracción previamente: basta con que se trate de un "incidente grave no visto" o un posible error claro en una roja directa. El VAR puede entonces revisar la acción y recomendar al árbitro que vaya al monitor.

En La Cartuja, sin embargo, no ocurrió ni una cosa ni la otra. Ni penalti, ni revisión, ni tarjeta. Cordero Vega señaló córner cuando, además, el balón no había sido tocado por ningún jugador del Betis, y el VAR no consideró necesario invitarle a corregir su decisión. Una jugada en la que confluyen, al menos, tres errores reglamentarios: el córner, la falta no señalada y la posible expulsión no estudiada.

El primer gol del Betis: la falta no señalada de Fornals sobre Javi López

La acción del minuto 40 no fue, ni mucho menos, la única jugada polémica del partido. El primer gol verdiblanco llegó precedido de una acción que pudo haberse sancionado como falta en ataque. Tras el remate, Fornals pisó la pierna de Javi López en un movimiento de responsabilidad posterior al golpeo, una infracción que en otros contextos sí se acostumbra a señalar. El colegiado no la apreció y el VAR tampoco intervino para corregir la decisión, por lo que el tanto subió al marcador pese a las protestas del banquillo y los jugadores oviedistas.

El segundo gol del Betis: la falta de Antony sobre Colombatto

El segundo tanto verdiblanco también dejó una jugada para el debate. En la acción previa al gol, Antony derribó a Colombatto, que cayó al suelo y llegó incluso a sujetar el balón con la mano, convencido de que Cordero Vega iba a señalar la falta a favor del Oviedo. El árbitro, sin embargo, no detuvo el juego y la jugada terminó con el segundo tanto del Betis. El propio Colombatto reclamó con insistencia la infracción, sin que ni el colegiado ni el VAR considerasen necesario revisar la acción.

Una temporada marcada por las polémicas arbitrales

Tres decisiones arbitrales que han condicionado por completo el desarrollo del partido. Tres polémicas que se suman ya a una larga lista esta temporada. Si bien es cierto que el Oviedo marcha colista por méritos propios, también lo es que los azules son merecedores de unos cuantos puntos más. Como dijo Almada, al Oviedo lo castigan “permanentemente”.