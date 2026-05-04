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El Real Oviedo decide prescindir de María Suárez como directora general del Femenino

Asimismo, el club también cesa a Marcos Suárez, director deportivo de la sección

María Suárez

María Suárez / LNE

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El Real Oviedo ha tomado la decisión en el día de hoy de finalizar la vinculación de Maria Suárez, directora general del Real Oviedo Femenino, y Marcos Suárez, director deportivo de la sección, cerrando su etapa en la entidad.

El Oviedo quiere agradecer a ambos "su trabajo, compromiso y dedicación durante su etapa en la estructura del fútbol femenino, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del proyecto en los últimos años".

Asimismo, les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales.

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El Real Oviedo continuará trabajando en la planificación de la nueva estructura del Real Oviedo Femenino, "con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del equipo y consolidando el proyecto deportivo".

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