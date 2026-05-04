El Real Oviedo decide prescindir de María Suárez como directora general del Femenino

El Real Oviedo ha tomado la decisión en el día de hoy de finalizar la vinculación de Maria Suárez, directora general del Real Oviedo Femenino, y Marcos Suárez, director deportivo de la sección, cerrando su etapa en la entidad.

El Oviedo quiere agradecer a ambos "su trabajo, compromiso y dedicación durante su etapa en la estructura del fútbol femenino, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del proyecto en los últimos años".

Asimismo, les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales.

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El Real Oviedo continuará trabajando en la planificación de la nueva estructura del Real Oviedo Femenino, "con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del equipo y consolidando el proyecto deportivo".