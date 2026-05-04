El Real Oviedo se prepara para verse las caras contra el Getafe: llévate una entrada doble con LA NUEVA ESPAÑA y vive el choque en el Tartiere
Este periódico sortea una entrada doble para que disfrutes del encuentro el próximo domingo 10 de mayo a las 18.30 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Real Oviedo contra el Getafe el próximo domingo 10 de mayo a las 18.30 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
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