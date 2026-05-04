El Real Oviedo Vetusta se medirá al Tudelano en la primera ronda de la promoción de ascenso a Primera Federación

El Real Oviedo Vetusta, segundo del grupo 1 de Segunda Federación, ya conoce al primer rival que deberá superar en su camino hacia Primera Federación. Será el CD Tudelano, quinto del grupo 2 de Segunda Federación, al que visitará el próximo sábado, a las 19:00 horas. La vuelta se disputará en El Requexón el fin de semana siguiente. Para ascender hay que superar esta eliminatoria y después otra más.

El Tudelano, primer obstáculo del Vetusta

El Tudelano se ha clasificado para disputar la promoción de ascenso con cierta comodidad, sacando siete puntos al sexto, y muy cerca de los otros tres equipos que se han clasificado. En este grupo el ascenso directo ha sido para el Real Unión de Irún. El jugador más destacado en el Tudelano es Íñigo Alayeto, que suma 21 goles en lo que va de temporada, siendo con diferencia su máximo goleador.

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