El Real Oviedo Vetusta se medirá al Tudelano en la primera ronda de la promoción de ascenso a Primera Federación
El equipo navarro fue quinto en el grupo 2 de Segunda Federación
El Real Oviedo Vetusta, segundo del grupo 1 de Segunda Federación, ya conoce al primer rival que deberá superar en su camino hacia Primera Federación. Será el CD Tudelano, quinto del grupo 2 de Segunda Federación, al que visitará el próximo sábado, a las 19:00 horas. La vuelta se disputará en El Requexón el fin de semana siguiente. Para ascender hay que superar esta eliminatoria y después otra más.
El Tudelano, primer obstáculo del Vetusta
El Tudelano se ha clasificado para disputar la promoción de ascenso con cierta comodidad, sacando siete puntos al sexto, y muy cerca de los otros tres equipos que se han clasificado. En este grupo el ascenso directo ha sido para el Real Unión de Irún. El jugador más destacado en el Tudelano es Íñigo Alayeto, que suma 21 goles en lo que va de temporada, siendo con diferencia su máximo goleador.
Héctor Urquía dirige al conjunto navarro
El entrenador del conjunto navarro es el joven técnico riojano Héctor Urquía, de tan solo 33 años, que la temporada anterior dirigió al Anguiano riojano también en Segunda Federación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte