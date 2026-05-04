La trayectoria y las claves del cese de María Suárez, directora general del Femenino del Real Oviedo

El Real Oviedo ha decidido poner fin a la vinculación de María Suárez, directora general del Real Oviedo Femenino, y de Marcos Suárez, director deportivo de la sección, cerrando así su etapa en la entidad azul. La decisión fue tomada cuando el Oviedo certificó su descenso a Segunda Federación tras un curso marcado por las lesiones, la falta de regularidad y un cambio de banquillo.

En un comunicado oficial, el club ha querido agradecer a ambos "su trabajo, compromiso y dedicación durante su etapa en la estructura del fútbol femenino, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del proyecto en los últimos años", y les ha deseado "la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales". El Real Oviedo, según el mismo comunicado, continuará trabajando en la planificación de la nueva estructura, "con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del equipo y consolidando el proyecto deportivo".

María Suárez (Oviedo, 1990), periodista y exfutbolista, asumió el cargo en 2023, con la creación oficial del Real Oviedo Femenino tras la adhesión de cuatro de los equipos del Oviedo Moderno a la estructura azul. Desde entonces, fue la cara visible del proyecto femenino del club. Fundadora hace más de quince años de la sección femenina de la UD Llanera, su llegada se enmarcó dentro de una de las apuestas a las que el Grupo Pachuca dijo querer dar más empuje, con la intención de hacer crecer el fútbol femenino en la capital del Principado. Su perfil dio incluso un salto institucional cuando, ya en su etapa como directora general del Real Oviedo Femenino, fue nombrada miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, un cargo que el propio club celebró públicamente como "una gran oportunidad para sumar al fútbol español, representando al Real Oviedo al más alto nivel". Sin embargo, todo apunta a que este nombramiento es independiente de swu cargo en el Oviedo, por lo que seguirá en la Junta de la RFEF.

En lo deportivo, su etapa al frente del proyecto deja un balance agridulce. La temporada pasada, el equipo logró el ascenso a Primera Federación cantando el alirón en su antiguo feudo de San Claudio, y firmó una histórica clasificación para los octavos de final de la Copa de la Reina, donde cayó ante el Costa Adeje Tenerife. Pero este curso, apenas un año después, el equipo ha caído de nuevo a Segunda Federación, certificando el descenso a falta de tres jornadas para el final del campeonato.

Un descenso marcado por las lesiones y los cambios en el banquillo

La caída del Oviedo Femenino tiene que ver con varios errores puntuales en momentos clave que se convirtieron en una constante: penaltis fallados, ocasiones desperdiciadas, puntos que se escaparon en los tramos finales de los partidos. Y, junto a ello, un capítulo de bajas que terminó siendo determinante. El mercado de verano había generado expectativas. Carol, Raissa Mbappé y ADT debían marcar diferencias en la categoría, y las llegadas de Andrea Villadeamigo y Nerea Lombardero, dos de las jugadoras más destacadas de Segunda Federación, apuntaban a una plantilla con margen para asentarse. Pero Carol cayó lesionada ya en pretemporada y ADT no rindió al nivel esperado. El mercado de invierno trajo a Nancy Amoh desde Liga F como intento de reacción, y fue, de hecho, la única incorporación que dio el rendimiento esperado. Daniela Silva y Laura Guldjberg, las otras apuestas invernales, apenas tuvieron minutos.

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Un proyecto que toca rehacer

Con el descenso ya consumado, el club ha decidido abrir una nueva etapa. La salida de María y Marcos Suárez supone el principio de una reestructuración que afectará a la dirección general y deportiva de la sección y que llega en un momento clave. La intención del Grupo Pachuca, recuerdan en el club, sigue siendo que el Oviedo Femenino ascienda en algún momento a Liga F y se asiente en la élite del fútbol femenino español. Pero, para eso, habrá que esperar. Antes, tocará reconstruir el proyecto desde Segunda Federación.