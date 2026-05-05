¿Podría descender el Real Oviedo este fin de semana? Estas son las posibilidades

La victoria del Sevilla por 1-0 ante la Real Sociedad ayer ha estrechado todavía más el margen de maniobra del Oviedo en la lucha por la permanencia. Si ya necesitaba un milagro, ahora necesita dos. Los hispalenses, que han sumado tres puntos vitales, escalan hasta los 37 puntos y abandonan, al menos por ahora, la zona de descenso. La consecuencia inmediata: el conjunto azul, último con 28 puntos, llega al duelo ante el Getafe con la obligación casi absoluta de ganar para seguir vivo en la pelea por evitar Segunda División.

La clasificación en la zona baja, tras el resultado del Sánchez-Pizjuán, queda así: Valencia 39, Espanyol 39, Elche 38, Mallorca 38, Girona 38, Sevilla 37, Alavés 36, Levante 33 y Real Oviedo 28. La próxima jornada deja partidos muy condicionantes para los intereses azules: Oviedo-Getafe, Sevilla-Espanyol, Elche-Alavés, Levante-Osasuna, Mallorca-Villarreal, Rayo-Girona y Athletic-Valencia.

La victoria es el único resultado que garantiza al Oviedo seguir vivo matemáticamente la próxima jornada. Con un triunfo, los azules llegarían a 31 puntos y, con tres jornadas por delante, su techo final estaría en 40. Aunque el Sevilla derrote al Espanyol y se vaya a 40 puntos, aunque Valencia, Elche, Mallorca o Girona ganen y sumen más todavía, no se daría el escenario de tener 17 equipos por encima de los azules. Como máximo, habría 16 equipos inalcanzables, y la decimoséptima plaza podría seguir abierta para el Oviedo en función de cómo terminen Espanyol, Alavés o Levante. Ganando al Getafe, por tanto, el Oviedo sigue con vida segura.

El escenario se complica con el empate. Con un punto, el cuadro azul pasaría a 29 puntos y su máximo final quedaría en 38. Esa cifra ya no le bastaría para superar al Elche, contra el que tiene perdido el average particular, ni a los equipos que terminen con 39 o más. Es decir, los azules ya tendrían comprometidos catorce equipos por encima: los once que ahora suman 42 o más en otros tramos de la tabla, el Valencia con 39, el Espanyol con 39 o más, y el Elche con 38 y enfrentamiento directo ganado.

Para que el descenso sea matemático tras un empate ante el Getafe haría falta que tres de los siguientes cuatro escenarios se cumplan: que el Sevilla no pierda ante el Espanyol, que el Alavés gane en Elche, que el Mallorca puntúe contra el Villarreal y que el Girona puntúe contra el Rayo. Es decir: empatar puede ser mortal si Sevilla suma y, además, al menos dos entre Alavés, Mallorca y Girona sacan resultados desfavorables para los intereses azules. Si solo se cumplen una o dos de esas condiciones, el Oviedo seguirá vivo matemáticamente, aunque ya con muy poco margen.

La derrota sería fatal. Con 28 puntos y nueve por disputar, el techo del Oviedo se quedaría en 37. Y con el Sevilla ya instalado en esa cifra, el descenso podría sentenciarse de manera casi inmediata. Bastaría con que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones para que el descenso sea matemático: que el Sevilla puntúe ante el Espanyol o que el Alavés gane en Elche. Cualquiera de los dos resultados, combinado con la derrota azul ante el Getafe, dejaría al Oviedo descendido sin necesidad de esperar a las siguientes jornadas.

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La única vía residual de salvación pasaría por una carambola muy concreta: que el Oviedo pierda ante el Getafe, que el Sevilla también pierda contra el Espanyol y se quede en 37, que el Alavés no gane en Elche, y que el Oviedo gane sus tres partidos restantes para llegar también a 37. En ese hipotético escenario habría que mirar el desempate múltiple, en el que el Oviedo tiene perdido el average simple con el Sevilla, pero podría abrirse alguna mínima rendija dependiendo del comportamiento de Alavés y Levante. Una posibilidad casi de ciencia ficción.