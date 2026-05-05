El Madrid envía 624 entradas para el choque del Oviedo en el Bernabeu: así puedes hacerte con una

Aunque la salvación es ya un milagro, al Oviedo aún le quedan cuatro citas en Prirmera y una de ellas serña en uno de los escenarios con más solera, el Santiago Bernabeu. El club blanco ha enviado a Asturias 624 entradas que tienen un precio de 60 euros y que serán distribuidas entre la propia institución y la Aparo. Los socios que deseen optar a una de las localidades pueden solitarlo a través del Portal del Abonado, aunque un número no concretado de las mismas serán distribuidas entre las peñas, como sucede habitualmente.

Así lo ha comunicado el club azul.

El Real Oviedo se mide el próximo jueves 14 de mayo, a las 21:30 horas, al Real Madrid CF en un nuevo compromiso liguero de Primera División. Para este encuentro, el combinado madrileño ha enviado a la capital asturiana un paquete de 624 entradas, a un precio de 60€, que serán distribuidas por la APARO y por el Club.

Los abonados oviedistas ya pueden adquirir las localidades en el Portal del Abonado.

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Las entradas se recogerán de manera física los días jueves 7, viernes 8 y lunes 11 en las oficinas del estadio de 09:00 horas a 15:00 horas. El Club, al igual que hizo en el otro partido que hubo recogida fisica, que fue ante el FC Barcelona, habilitará un punto de recogida el día de partido en Madrid.