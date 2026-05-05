María Suárez se despide del Oviedo tras su destitución: “Lo que más me ha hecho sufrir en este año socialmente para olvidar...”
La exdirectora general azul dice salir “triste pero con la conciencia muy tranquila”
María Suárez, la que hasta ayer era directora general del Real Oviedo Femenino, ha publicado una emotiva despedida en sus redes sociales como punto final de su etapa al frente de la sección carbayona. La dirigente fue destituida ayer por el club, en lo que parece una consecuencia directa del descenso del Oviedo Femenino de Primera Federación en una temporada en la que los resultados han dado la espalda. Junto a ella, también fue despedido Marcos Suárez, director deportivo.
María Suárez agradece en su comunicado la oportunidad prestada por el Grupo Pachuca y Martín Peláez hace dos temporadas: “Sin la apuesta del Grupo Pachuca por el ‘femenil’ jamás habría sido posible en esta ciudad, y el reto no fue pequeño ni fácil, pero fue precioso”.
La exdirigente azul asegura que “he sido una privilegiada que se va triste pero con la conciencia muy tranquila”, e incide en el desgaste que le ha producido esta etapa en la que “no he pensado en nada más que el Real Oviedo durante los tres últimos años de mi vida”. Para Suárez, “ser femenino en fútbol sigue siendo duro y defender cada derecho conquistado un terreno difícil de pisar entre tantos intereses individuales”.
Además, hace un balance de la temporada que ha terminado en el descenso azul, subrayando que “me voy con la pena de no pelear el regreso a Primera RFEF”, aunque también “contenta” por los, a su juicio, logros conquistados: “nuestro pantalón azul, por haber llevado a la cantera a la final de la Nations League y por dejar un nuevo cadete-juvenil, más de media plantilla renovada, una residencia exclusiva para el femenino en el centro de la ciudad y contratos de doce meses para las jugadores”.
Termina la dirigente con un mensaje: “Llevaba mucho tiempo queriendo estar en el lado correcto de la historia. Estoy deseando ser de nuevo ‘solo’ una de vosotros y vosotras, porque eso, en realidad, es lo que nunca he dejado de ser, lo que más me ha hecho sufrir en este año socialmente para olvidar y lo más importante para la María que muchos conocéis”.
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