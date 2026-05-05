El Oviedo Femenino elige director deportivo: Ángel González se pone al frente

El cambio profundo que el Oviedo quiere dar al Femenino empieza a tomar forma y será Ángel González (Oviedo, 1981) el que asuma el cargo de director deportivo, tras el despido de Marcos Suárez, además de la directora general María Suárez. González fue entrenador del Oviedo Moderno, el club que precedió al Real Oviedo Femenino, y ya desempeñó la labor de encabezar la dirección deportiva en el Avilés durante cuatro años, entre 2021/22 y 2024/25. Es el primer paso para la reforma de una sección que sufrirá un importante lavado de imagen tras el último puesto en la tabla y el descenso de Primera Federación con el que ha cerrado la actual campaña. El club anunció en la mañana del lunes las salidas de María Suárez y Marcos Suárez y ahora cierra la llegada de Ángel González. Queda una pieza por encajar, la de un director general que suceda a María Suárez en su labor de las últimas temporadas.

Por otra parte, María Suárez publicó una emotiva despedida en sus redes socialesen la que incide en el desgaste que le ha producido esta etapa en la que «no he pensado en nada más que el Real Oviedo durante los tres últimos años de mi vida». Además, subraya que «me voy con la pena de no pelear el regreso a Primera RFEF», aunque «contenta» por los, a su juicio, logros conquistados en el tiempo en el que llevó las riendas de la sección.