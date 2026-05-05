Siguen los cambios en el Real Oviedo: Paco Fernández no continuará en el juvenil

Se acerca el fin de temporada y el Real Oviedo planea cambios significativos en su estructura. Ayer anunciaba la salida de María Suárez, directora general, y de Marcos Suárez, director deportivo, del Femenino y otra de las decisiones que se han tomado tiene que ver con el juvenil. Paco Fernández, histórico futbolista azul que cumple su quinta campaña con los juveniles, no seguirá al frente del División de Honor la próxima temporada. Es una decisión ya tomada, como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, y que buscará un cambio en la dirección con la apuesta por gente que ya está en la casa: Carlos Suárez, Capi, técnico del Liga Nacional, como el mejor situado para sucederle.

La decisión tomada por el club supone poner fin a un ciclo exitoso para los juveniles azules. El reencuentro de Paco Fernández con el Oviedo (77 partidos como futbolista, la mayoría en Primera y que incluyen su participación en la UEFA ante el Génova) se produjo en 2021, tras una dilatada y exitosa carrera en los banquillos de conjuntos que le llevó a Segunda División con el Racing de Santander. Entonces se hizo cargo del juvenil B, al que hizo campeón de su competición. En el verano de 2022 toma el relevo de Jaime Arias en el División de Honor, donde ha permanecido en las últimas cuatro temporadas.

Entre los éxitos con el juvenil, la participación en dos Copas del Rey, en especial la de 2024 con la clasificación para la final-4 que se disputó en el Tartiere. Los de Paco Fernández cayeron en semifinales ante el Espanyol (1-3) y el Mallorca acabó conquistando esa Copa. En la actual campaña, el primer juvenil acumuló muchos problemas de lesiones y bajas, y en un curso en el que atravesó dificultades logró maquillar el final con un digno quinto puesto, después de ganar 5 de los últimos 7 encuentros ligueros.

Pero, por encima de los resultados, la labor de Paco Fernández tiene reflejo en el proceso de formación, con numerosos futbolistas que lograron el salto al Vetusta a edades tempranas, coincidiendo además con años de lucimiento del filial con chicos de la casa.

Rivas negocia

Ahora, le corresponde al club decidir el sucesor de Paco Fernández, con Antonio Rivas, director de la cantera azul, al mando de la decisión. El también exjugador del Oviedo tiene contrato con el club hasta el próximo 30 de junio, aunque la intención de las partes parece ser la de prolongar esa vinculación para que Rivas siga dirigiendo la cantera. El entrenador del División de Honor será alguien de la casa, no pasa por los planes traer a nadie de fuera, con Carlos Suárez, que ha hecho una gran labor en el Liga Nacional, con muchas posibilidades de asumir el cargo.