La sorprendente lectura del CTA de la acción sobre Thiago: dice que es roja a Amrabat pero no penalti

El CTA ya ha mostrado su opinión sobre la polémica del pasado domingo en La Cartuja, cuando el bético Amrabat impacta en el tobillo de Thiago en una acción sin ningún tipo de sanción. Para los árbitros, el colegiado debió expulsar al jugador local pero no señalar penalti, al entender que la pelota estaba fuera del campo en el momento del impacto.

Marta Frías, portavoz del colectivo, describe así la jugada: “El defensor local se lanza para interceptar la internada del delantero visitante (Thiago) impactando con los tacos en la zona del tobillo del adversario con una intensidad elevada. Es importante señalar que en el momento del contacto el balón ya se encontraba fuera de los límites del terreno de juego”.

Y añade: “A efectos reglamentarios resulta indiferente que el contacto físico se produzca dentro o fuera de los límites del terreno de juego. El factor determinante para la sanción del posible penalti es que el balón se encuentre en juego. Por consiguiente, al haberse producido el contacto cuando el balón ya había sobrepasado la línea de meta no procede la sanción técnica”.

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Si embargo esto no exime de responsabilidad disciplinaria. Para el CTA, la decisión técnica es correcta al señalar córner, sin embargo considera que el impacto del defensor no fue correctamente valorado ya que “pone en peligro la integridad física” de Thiago. “La consideración debió de ser juego brusco grave”, dice, es decir, expulsión.