Objetivo, retrasar una tragedia inevitable: el Oviedo quiere evitar el descenso el domingo en el Tartiere

La declaración de intenciones sigue el ciclo habitual de los equipos metidos en graves problemas. Primero se apela a pelear por cualquier oportunidad. Después, cuando el asunto se complica, se aduce que la matemática aún ofrece un resquicio. Cuando ya es casi imposible se habla de profesionalidad sin descartar el argumento de los números: "Mientras no sea matemático…". Y en esa fase esta el Oviedo en una semana descafeinada -así serán todas a partir de ahora- hasta que se certifique de manera oficial que es equipo de Segunda División.

El doble golpe ante Elche y Betis, ese 0 de 6 cuando ya estaba con la soga al cuello, ha servido para afrontar de forma directa la realidad y, a la vez, salir de la pequeña ensoñación en la que vivió el equipo tras ganar a Sevilla y Celta de manera consecutiva. El descenso ya se ha asumido a todos los niveles y ahora solo es cuestión de saber cuándo se producirá.

El objetivo más inmediato es, al menos, evitar que sea a 3 jornadas del final de Liga y que, aún más doloroso, sea en el Carlos Tartiere. El Oviedo recibe al Getafe este domingo a partir de las 18.30 horas con el objetivo de dilatar cuatro días más (vuelve a jugar el jueves, en este caso en el Bernabeu) un destino que parece inevitable.

Poco más tiene en juego el Oviedo en estas tres citas hasta el final de temporada. El calendario señala duelos ante el Getafe, Real Madrid, Alavés y Mallorca en los que, salvo el conjunto blanco, parecen tener muchas cosas en juego los rivales. Sí queda por disfrutar al menos de los que serán los últimos partidos de Santi Cazorla en el mundo del fútbol, otro motivo de peso para que la imagen del equipo sea la de un grupo competitivo.

El choque ante el Betis ya supuso un ligero cambio de rol para el internacional, que fue el primer futbolista que introdujo Almada en el terreno de juego, después de que en las últimas semanas hubiera quedado relegado a un rol mucho más secundario. Se espera que ante el actual panorama, Almada siga dándole más foco a Cazorla en sus últimas lecciones como futbolista. Además, las cuatro amarillas de Alberto Reina podrían hacerle ser sancionado en cualquier momento con lo que aumentarían las opciones del internacional para actuar en el once inicial.

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Hay otros retos personales, por ejemplo la de los posibles mundialistas por afinar su estado, pero todo en segundo plano por la tristeza de un final que ya es imparable, el del descenso.