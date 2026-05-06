El Oviedo nombra responsables para el Femenino: dos perfiles novedosos
Los dos nuevos directivos suceden a María Suárez y Marcos Suárez
El Real Oviedo ha anunciado esta mañana la identidad de los nuevos responsables del Femenino de la entidad tras los despidos de María Suárez y Marcos Suárez. Sus sucesores son Ángel González -nombre revelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA- y Gévora Durán. El Oviedo señala que ambos “liderarán el proyecto con el objetivo de impulsar una nueva etapa de crecimiento, consolidación y desarrollo del Real Oviedo Femenino, reforzando el trabajo deportivo e institucional que se viene realizando en los últimos años”.
El club resalta “la experiencia, conocimiento y compromiso” de los nuevos responsables de la sección, para así contribuir “a la evolución del proyecto, con la ambición de seguir fortaleciendo la estructura y la competitividad del equipo femenino”.
Así lo ha comunicado el club
“El Real Oviedo comunica la incorporación de Ángel González y Gévora Durán como responsables de la nueva estructura del Real Oviedo Femenino.
Ambos profesionales liderarán el proyecto con el objetivo de impulsar una nueva etapa de crecimiento, consolidación y desarrollo del Real Oviedo Femenino, reforzando el trabajo deportivo e institucional que se viene realizando en los últimos años.
Ángel González, regresa a la entidad tras haber sido entrenador del entonces Oviedo Moderno, con lo que vuelve a formar parte del Club en una nueva etapa profesional. Llega ahora al Real Oviedo Femenino después de cuatro años al frente de la dirección técnica y deportiva de la sección femenina del Real Avilés Industrial, donde ha desarrollado una labor de consolidación y crecimiento del proyecto.
Por su parte, Gévora Durán venía desempeñando funciones como responsable en la cantera del Real Oviedo Femenino, contribuyendo al desarrollo y evolución de las categorías inferiores de la entidad. Además, es una figura histórica del fútbol femenino en Asturias, reconocida por su trayectoria como ex-capitana y defensa del Oviedo Moderno.
El Club confía en que la experiencia, conocimiento y compromiso de Ángel González y Gévora Durán contribuirán de manera decisiva a la evolución del proyecto, con la ambición de seguir fortaleciendo la estructura y la competitividad del equipo femenino.
El Real Oviedo les da la bienvenida y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional dentro de la entidad”.
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