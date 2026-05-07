Bailly: "Solo nos queda intentar dar una buena imagen"
"Solo nos queda intentar dar una buena imagen. Antes podíamos hablar de la oportunidad de salvarnos, pero ahora solo puedo decir que hay que seguir bien. Se trata de intentar ganar al Getafe y dar una alegría a la gente". Las palabras de Eric Bailly reflejan la cruda realidad a la que se enfrenta el Oviedo en lo que resta de competición. "No puedo decir que el equipo está descendido, hasta el último partido que tengamos opciones hay que lucharlo, aunque sean muy pocas. Quiero hablar de intentar ganar y acabar bien la temporada, lo que pase luego veremos", añadió el zaguero. Para Bailly, "hubo un momento en el que estuvimos bien, ganando fuera. Estamos entrenando fuerte y eso nos ayudó en los partidos, porque son entrenamientos muy físicos. Ante Elche y Betis no sé qué ha pasado, pero no se vio al Oviedo que se vio ante Celta o Villarreal".
El entrenamiento sirvió para perfilar el once con el que el Oviedo recibirá al Getafe en el Tartiere, que apunta a ser más ofensivo que de costumbre. La sesión contó con un invitado en la grada, Dani Bautista, el que fue lateral del equipo azul y posteriormente delegado del equipo. Tras su salida del conjunto carbayón, el andaluz se dedica al mundo de la representación de futbolistas.
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