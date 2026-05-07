De Hong Kong a El Requexón para cumplir un sueño "gunner": "Nuca ha habido nadie como Cazorla"

Frankel Li era un adolescente cuando Santi Cazorla empezaba a despuntar en el Arsenal, en el escaparate de la Premier League, y el flechazo fue instantáneo. Ya es conocido que los enamoramientos a esa edad son más intensos. Ahora, 14 años después de que el de Llanera comenzara a brillar con los "gunners", Frankel puede decir que ha cumplido su sueño, el de conocer cara a cara a su ídolo de siempre. "Es el mejor", resume con una sonrisa solo un par de minutos después de que el internacional le haya firmado el arsenal –nunca mejor dicho– de objetos de diversa índole que le presenta antes del entrenamiento. Cazorla le atiende con la simpatía de siempre y el riesgo de llevarse una multa por llegar un poco tarde al entrenamiento. Pero era un retraso justificado.

Frankel es un aficionado de Hong Kong que desde siempre luce orgulloso los colores del Arsenal. Ahí, por esa pasión por el conjunto "gunner", llegó el enamoramiento con Cazorla. "Es mi ídolo de siempre; nunca ha habido nadie como él, con ese juego y calidad", indica el seguidor.

Pero lo que más valora de Santi el asiático va más allá del terreno de juego. "Me gusta sobre todo porque es un ejemplo de superación en la vida. Después de todas las lesiones que sufrió en su carrera, que parecía que se iba a retirar del fútbol y volvió con más fuerza para seguir peleando. Es un ejemplo. Y además lo sigue haciendo en el equipo que le formó. Su historia es increíble", comenta con admiración.

La breve conversación entre Frankel Li y el de Llanera y las diversas firmas obtenidas antes del entrenamiento son el colofón para una semana redonda para él: su Arsenal se ha clasificado por segunda vez en la historia para la final de la Champions tras tumbar a un combativo Atlético de Madrid. "Fue una alegría increíble, confiaba en ellos pero hubo que sufrir un poco. Tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo, Mikel Arteta, que además es amigo de Santi, y español como él", analiza emocionado.

El viaje del seguidor hasta El Requexón llega como consecuencia de una visita a España después de haber acabado el máster que estaba cursando los últimos meses en Hong Kong. Desde Madrid, a Frankel se le ocurrió mirar combinaciones para acercarse a ver a su ídolo, aunque le llevara al extremo norte del país que estaba conociendo. "Tomé un bus de 5 horas para llegar a Oviedo y esta mañana tenía claro el plan", cuenta.

El aficionado se volverá esta mañana a Madrid para seguir disfrutando de sus vacaciones en España antes de su regreso a casa. Y lo hará con la misión cumplida: la de conocer a su ídolo antes de que su paso por los terrenos de juego sea cosa del pasado.