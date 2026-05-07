Lucas Ahijado cuenta para el Oviedo: el club ya le ha presentado una oferta de renovación

El club ha decidido que entra en el proyecto y quiere extender su contrato

El Oviedo 26/27, que salvo milagro competirá en Segunda División, ya se cocina en los despachos. Así ha sido en los últimos meses con renovaciones como las de Dani Calvo y David Costas. Y el próximo será Lucas Ahijado. El Real Oviedo cuenta con el canterano, que acaba contrato el próximo 30 de junio, e incluso ya le ha hecho una oferta de renovación para extender su vínculo por, al menos, la próxima temporada. Todo parece encaminado a que Lucas siga defendiendo la camiseta de su club.

De firmarse la renovación de su contrato, el escenario que todos esperan alcanzar, Lucas encararía su octava campaña consecutiva en el primer equipo del Oviedo, aunque su estreno se produjo antes, cuando aún era juvenil. Luego llegó un periodo de asentamiento en el filial, ya como lateral diestro, y la apuesta de Michu, por entonces director deportivo, para dar el salto desde el Vetusta en el verano de 2019.

Durante su etapa en el primer equipo, Lucas ha pasado por todo tipo de situaciones. Temporadas en las que fue importante, incluso como lateral izquierdo, con otras con un rol más secundario. Las lesiones tampoco le han ayudado a gozar de más continuidad, pero con todo, el canterano suma a estas alturas, con 31 años, 172 partidos con la camiseta del Real Oviedo, en los que ha anotado 3 goles. Tiene además un curioso dato: ha defendido el escudo del primer equipo carbayón en tres categorías, Segunda B, Segunda División y Primera División. Es, en todo caso, el ejemplo de un one club man, tan complicado de ver en estos tiempos.

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Decisiones deportivas

La renovación del canterano es un asunto decidido por todos los estamentos del club, a falta aún de conocer quién será el director deportivo, fichaje que prevé el club, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que lleve el peso de la construcción de la próxima plantilla. Pero se considera que Lucas aúna todas las exigencias para ayudar al equipo, previsiblemente, desde Segunda División. Ante la más que posible retirada de Santi Cazorla, Lucas sería el estandarte de la cantera en esta nueva etapa.