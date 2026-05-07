Pachuca prepara dos movimientos estratégicos: fichará un director deportivo y un vicepresidente ejecutivo para el Oviedo

Ya se atisba el final de la temporada, parece claro que con un destino doloroso para el Real Oviedo, la Segunda División. Y se prepara el club y el Grupo Pachuca para hacer cambios importantes en la estructura del Real Oviedo. No será una revolución total, pero sí habrá movimientos importantes, dos de ellos, además, apuntan a puestos estratégicos: el club busca un director deportivo que lleve el peso en la configuración de la próxima plantilla y un vicepresidente ejecutivo que descargue a Agustín Lleida de parte del trabajo que ha aglutinado hasta ahora.

El debate sobre el modelo deportivo ha pasado por diversas fases en los últimos meses. La idea inicial era la de reforzar el scouting de fútbol internacional, una intención que sigue vigente, pero en las últimas semanas se ha dado un paso más para que, también, se ponga sobre la mesa la necesidad de contratar a un director deportivo. En principio, la idea es que Roberto Suárez, que desempeñaba esa labor hasta ahora, siga formando parte del proyecto.

Tampoco cambia la función de Agustín Lleida, director general del club y que cuenta con la confianza plena del Grupo Pachuca. Eso sí, al aragonés se le descargará de parte de las funciones que tenía hasta ahora. El club baraja incorporar un vicepresidente ejecutivo para que la función de Lleida esté más ligada a lo meramente deportivo. Considera el club que la estructura hasta ahora, en la que Lleida y Suárez tenían todo el peso para construir el equipo, apoyados por una secretaría técnica algo escasa de efectivos, debe crecer y con el fichaje de dos figuras de envergadura para esos dos puestos se podría empezar un proyecto con un nuevo planteamiento, aunque con la misma esencia que hasta ahora: Jesús Martínez y el Grupo Pachuca tendrán la última palabra en cuanto a las decisiones de calado.

No son las únicas decisiones que se barajan en el club, metido ahora en un periodo de análisis por lo sucedido, a la espera de que el descenso sea matemático. No se descarta que haya más salidas dentro de la entidad y alguna incorporación más en puestos que van más allá de lo deportivo. Así se ha visto ya en el Femenino. La idea que quiere impulsar Pachuca es la de reforzar distintas áreas, ya que el paso por Primera División, decepcionante, ha expuesto algunos de los fallos de funcionamiento que no se corrigieron en su momento.

Planificación deportiva

La urgencia apunta a cerrar cuanto antes un director deportivo, para el que se barajan diversos candidatos, de distinto perfil. Quiere el Oviedo contar con el nuevo jefe ya para planificar el nuevo curso, que apunta a ser en Segunda División. No obstante, hay trabajo avanzado desde los despachos, donde Lleida y Suárez han seguido operando. De ahí las renovaciones de David Costas y Dani Calvo en los últimos meses, y los fichajes ya cerrados de Pablo Sáenz y Youness. Pero se considera necesario que el nuevo director deportivo se ponga a los mandos cuanto antes para dar luz verde a otras operaciones que están sobre la mesa.